12,5 M$ aux motoneiges et quads

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES | La ministère déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay, était porteuse d’une bonne nouvelle, hier, pour les amateurs de motoneige et de quad, puisque son gouvernement reconduit son programme d’aide financière. Pour 2017-2018, près de 12,5 millions de dollars seront remis aux clubs des deux organisations.

« Notre gouvernement est fier de maintenir de tels programmes pour contribuer à la pérennité d’une industrie qui génère des retombées économiques importantes pour les régions du Québec, affirme la ministre. Avec ces sommes, les clubs pourront continuer d’entretenir et de développer le réseau de sentiers de manière plus sécuritaire. »

L’annonce a été faite en présence du député de Portneuf Michel Matte et de nombreux dignitaires et bénévoles de différents clubs de la région de Portneuf.

Ce montant provient directement des adeptes de ces deux loisirs. Ils y contribuent lors de l’achat de la plaque d’immatriculation de leurs véhicules. C’est le principe de l’utilisateur-payeur qui s’applique. Ce n’est pas une subvention.

La ministre a aussi voulu souligner que les clubs n’auront pas à attendre longtemps.

« Les chèques sont prêts. Vous allez les recevoir rapidement parce que je sais que vous en avez besoin pour le début de votre saison. » Il faut se rappeler que l’année dernière, l’aide financière était arrivée deux mois plus tard que cet hiver. Plusieurs clubs avaient eu des problèmes financiers importants. La réponse rapide de la ministre va éviter que ne se répète ce genre de situations.

LES DEUX VOLETS

Pour les 168 clubs de motoneigistes, le gouvernement va retourner un budget global de 6,5 millions $. Tout d’abord, 6 024 300 $ seront investis dans le volet entretien des sentiers, qui relèvera de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, et pour l’achat d’équipement. La deuxième partie de la somme octroyée, 525 500 $, sera pour le volet sécurité et environnement. On veut favoriser une signalisation adéquate des sentiers agréés par la Fédération et la réalisation d’activités et de projets qui soutiendront la FCMQ ainsi que ses clubs, afin d’améliorer la pratique de la motoneige.

Pour la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ), l’enveloppe sera de 5,9 millions $. Une somme de 4 352 782 $ ira aux 119 clubs de quad pour leurs projets et pour soutenir l’entretien sécuritaire des sentiers reconnus par la FQCQ. Pour le volet sécurité et environnement, qui vise à améliorer la signalisation des sentiers agréés par la FQCQ et la réalisation d’activités pour soutenir le milieu, la somme sera de 1 538 376 $.

Mme Tremblay a aussi tenu à rappeler l’importance des bénévoles œuvrant dans les deux organisations.

« La contribution des 7500 bénévoles des deux organisations est très précieuse. Sans eux, il serait impossible de réaliser un tel réseau de sentiers. »