5 gadgets à glisser sous le sapin

Pour surprendre et ravir les voyageurs en tout genre, voici quelques coups de cœur à offrir en cadeaux.

1. Pour le confort

Photo courtoisie

La compagnie québécoise VolPrivé a conçu des accessoires permettant de transformer en expérience agréable ses longues heures en avion. Fabriqués à 100 % de laine mérinos, par des artisans québécois, ces articles conservent leur forme, évacuent l’humidité, filtrent les odeurs et sont lavables à la machine. On a le choix entre l’oreiller en mousse mémoire de forme ergonomique pour un support lombaire et cervical ; un masque rempli de microbilles qui protègent et apaisent les yeux ; des bas de contention ; une couverture douce et isolante, des sacs Bon Voyage en toile, dans lesquels placer tous ces objets. Au sortir de l’avion, ces sacs s’accrochent au bagage à main et pendant le séjour, ils pourront servir à protéger la caméra ou le cellulaire de l’eau ou du sable. www.volprice.ca

2. Pour le randonneur

Photo courtoisie

Porter sa caméra autour du cou n’est pas toujours évident et peut causer, à la longue, des douleurs dorsales. Le design ergonomique de la nouvelle gamme de harnais de caméra Cotton Carrier, avec maintien de support de caméra, permet une répartition équilibrée du poids en plus de protéger sa caméra. Disponibles en trois styles de différentes couleurs, ils permettent de fixer une ou deux caméras, une variété de lentilles, une paire de jumelles, son cellulaire, etc. Si, en ouvrant la boîte, on a l’impression d’un gilet pare-balles, cet accessoire devient vite indispensable aux photographes. www.cottoncarrier.com

3. Pour un bagage parfait

Photo courtoisie

Que l’on prépare son premier voyage ou que l’on soit un voyageur régulier, on désire tous le bagage le plus léger qui soit. Les valises Maxlite 4 de Travelpro deviennent alors le cadeau idéal. Cette grande collection de bagages légers et d’une grande résistance comprend 11 valises à roulettes pivotantes permettant un mouvement à 360 degrés. On aime particulièrement le revêtement extérieur anti moisissure et anti taches, le plateau de fond qui rend plus stable, la poignée ergonomique avec points de contact caoutchoutés et l’important espace de rangement. Disponible à La Baie.

4. Pour un accès facile

Photo courtoisie

Spécialiste des accessoires de voyage, Austin House a de quoi satisfaire les besoins des voyageurs qui aiment une valise bien rangée. Pour ces derniers, les pochettes cubiques sont un incontournable. Fabriquées de matériau souple et léger, elles permettent de ranger ses articles personnels. Le voyageur d’affaires peut même utiliser les plus grands pour organiser ses tenues des différentes journées. Le revêtement en filet permettant de voir le contenu, un seul coup d’œil suffit pour trouver ce que l’on cherche. Disponible chez CAA et dans les boutiques pour voyageurs.

5. Pour ne rien perdre

Photo courtoisie

Pour éviter l’oubli d’objets précieux dans les pochettes des sièges d’avion, on offre le Airpocket. Ce bagage à main élégant est doté de six poches dans lesquelles on peut ranger plusieurs objets. Sa large bande à l’arrière permet de le glisser ensuite sur la poignée du bagage cabine ou dans son sac à main.www.theairpocket.com.