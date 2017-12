MARTEL, Alphonse



À Laval, le 14 décembre 2017, à l'âge de 88 ans, est décédé Alphonse Martel, époux de feu Cécile Labelle (1924 - 2005). Originaire du village de Grand- Remous, il était le fils de feu Émile Martel (Québec) et de feu Albina Coderre (Aylmer). Il laisse dans le deuil son fils Pierre Martel, ing., sa bru la docteure Chantal Rondeau, sa soeur Gertrude Nadon, son frère Jean-Marc Martel, sa belle-soeur Denise Bélanger ainsi que plusieurs parents et amis. Il a oeuvré plusieurs années à l'usine Arborite à Lasalle et chez GM Patry à Dorval. Nous remercions en son nom tout le personnel dévoué de la Cité de la Santé de Laval et en particulier l'équipe de cardiologie. La famille vous accueillera aule jeudi 21 décembre 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h.