Bulletin 2017 de vos élus fédéraux

BILL MORNEAU ★ Député de Toronto - Centre Photo Agence QMI, Matthew Usherwood

Le ministre des Finances s’est retrouvé empêtré dans des scandales. L’éthique du riche homme d’affaires a été mise en doute sur une base quasi quotidienne par une série d’allégations concernant ses avoirs.

Sa gestion de la crise n’a pas aidé, lui qui a tardé à s’expliquer. Il a même refusé une fois de répondre en français même s’il est bilingue.

Mais là ne s’arrêtent pas les déboires du ministre. La réforme fiscale devait faire de M. Morneau le champion de la lutte à l’iniquité fiscale. Elle s’est plutôt mutée en crise pour le numéro 2 du gouvernement libéral.

Si bien qu’il a dû reculer pas une, mais bien deux fois face à la grogne tant de l’opposition que du milieu des affaires et même d’élus libéraux.

Plusieurs jugent que ses mesures s’en prennent injustement aux petits entrepreneurs, aux médecins et aux agriculteurs.

C’est sans compter les déficits plus gros que promis en campagne électorale qui s’accumulent, sans plan de retour à l’équilibre budgétaire.

Points positifs à son bilan : il a annoncé la bonification de l’allocation aux familles et la réduction du fardeau fiscal des petites et des moyennes entreprises qui devraient entrer en vigueur l’an prochain.

MÉLANIE JOLY ★ Députée d’Ahuntsic - Cartierville à Montréal

Photo Agence QMI, Joêl Lemay

La ministre du Patrimoine a été hantée tout l’automne par Netflix. Elle a annoncé une entente avec le géant américain qui s’engageait à investir 500 millions $ en production télé au pays, sans quota minimal francophone.

L’accord a été taillé en pièces au Québec, surtout en raison du refus du gouvernement d’exiger que Netflix facture la taxe aux consommateurs et contribue au Fonds des médias du Canada, comme les entreprises d’ici.

Mme Joly s’est enfoncée encore plus en tentant de se défendre sur toutes les tribunes. Elle a laissé voir toute sa méconnaissance du dossier. Mal préparée, elle s’est entêtée à répéter ses lignes de presse des semaines durant. On l’a qualifiée de « confuse » et de « naïve ». On lui a reproché de ne pas savoir écouter.

DIANE LEBOUTHILLIER ★

Députée de Gaspésie - Les Îles-de-la-Madeleine Photo Guillaume St-Pierre

La ministre du Revenu national a été mise dans l’embarras à plusieurs reprises, que ce soit par ses déclarations maladroites ou encore par des faux pas au sein de son ministère.

On pense à l’histoire de l’imposition des rabais aux employés, à celle des crédits aux personnes diabétiques et au dossier des paradis fiscaux, entre autres.

KENT HEHR ★

Député de Calgary - Centre Photo Boris Proulx

Des accusations de manque de respect, de propos condescendants, voire blessants, se sont multipliées à l’encontre du ministre des Sports et des Personnes handicapées, de la part de citoyens qui le rencontraient pour exposer leurs problèmes. Si bien que M. Hehr a dû s’excuser, en promettant de s’améliorer.

Les jours de M. Hehr au sein du cabinet sont fort probablement comptés.

AHMED HUSSEN ★★

Député de York-Sud - Weston, en Ontario Photo Chantal Poirier

Le fédéral a mis bien du temps à réagir à l’afflux massif de demandeurs d’asile à la frontière du Québec avec les États-Unis cet été. Le ministère de l’Immigration et autres porte-parole s’entêtaient à répéter que tout était sous contrôle. Pendant des jours, on était plus occupé à débattre de l’utilisation des mots « crise » et « camp » qu’à agir.

Si on a été très lent sur la gâchette, les libéraux ont ensuite sauvé la mise. On a mis plusieurs mesures en place, entre autres envoyer des élus aux États-Unis pour faire de la sensibilisation. Ni le blâme de la mauvaise gestion ni le rattrapage ne peuvent être attribués uniquement au ministre de l’Immigration. Mais chose certaine, plusieurs députés ont été bien plus actifs alors que c’est pourtant la responsabilité du ministre Hussen.

On lui enlève aussi des points pour avoir tenu, avec son collègue de la Sécurité publique, Ralph Goodale, une conférence de presse uniquement en anglais à Saint-Bernard-de-Lacolle. Notons au passage que M. Hussen dirige un des ministères les plus opaques de l’appareil fédéral, ce qui n’est pas peu dire.

MARC GARNEAU ★★★★

Député de Notre-Dame-de-Grâce - Westmount, à Montréal Photo Agence QMI, Joêl Lemay

Le ministre des Transports est reconnu pour sa capacité à assimiler les dossiers complexes. On l’utilise en tant que « ministre orchestre ». Il se voit attribuer des rôles qui ne sont pas liés à son portefeuille, comme celui de la gestion de l’afflux des migrants aux frontières dans lequel il a été proactif au cours des derniers mois.

N’empêche que son équipe et lui ont bien mal géré la saga des lames de 6 cm et moins dorénavant acceptées dans les avions. Après une semaine de questions incessantes du Journal, une aura de mystère flottait toujours sur les raisons concrètes qui motivent cette décision.

La confusion était telle que même le ministre ne semblait pas s’y retrouver. Par exemple, M. Garneau a parlé à la télévision des pinces à épiler, nouvellement acceptées dans les avions au même titre que les canifs. Vérifications faites, elles sont acceptées depuis 2011.

De plus, l’ancien astronaute a minimisé les craintes des citoyens en lançant que les oreillers dans un avion peuvent eux aussi servir d’arme entre les mains de personnes mal intentionnées.

JOËL LIGHTBOUND ★★★★ ½

Député de Louis-Hébert, à Québec Photo Stevens LeBlanc

Le secrétaire parlementaire du ministre des Finances a su tirer son épingle du jeu. Et ce, même s’il a l’odieux de se lever en chambre jour après jour pour défendre le ministre des Finances englué dans des controverses. M. Lightbound a beau n’avoir que 29 ans, il a plus d’aplomb, d’aisance à débattre et de connaissances des dossiers fédéraux que certains ministres. Il n’a pas peur de discuter. On apprécie aussi beaucoup qu’il écoute les arguments des autres partis et son humilité.

CHRYSTIA FREELAND ★★★★ ½

Députée de University - Rosedale, en Ontario Photo AFP

Ayant la responsabilité de l’épineux dossier de la renégociation de l’ALENA que menace de déchirer le président américain Donald Trump, la ministre des Affaires étrangères est une ministre « étoile » de l’avis de plusieurs. Elle maîtrise clairement ses dossiers sur le bout de ses doigts. Elle est solide, confiante et posée.

Devant les médias, elle répond aux questions sans se référer systématiquement à ses lignes de presse, comme d’autres le font.