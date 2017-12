Ces petites choses qui nous ont fait craquer pour la Barbade

BRIDGETOWN, Barbade | On y allait pour les plages, la chaleur et les hôtels de luxe ; on y retournerait pour le poisson volant, les rum shops et les rochers de Bathsheba. La Barbade, méfiez-vous, sait comment surprendre et séduire ses visiteurs un petit détail à la fois.

Avant que vous le demandiez : la Barbade fait partie des îles des Caraïbes qui ont été épargnées par les ouragans Irma et Maria à l’automne 2017. À vrai dire, elle est rarement touchée par ce type de tempête en raison de sa position géographique. Située légèrement­­­ à l’écart de l’arc des Petites Antilles, elle n’a été frappée par aucun ouragan violent depuis 1955.

D’une côte à l’autre

Son emplacement a une autre conséquence heureuse pour les voyageurs. Même si elle est plus petite que l’île de Montréal et que, contrairement à d’autres nations des Caraïbes, elle n’a ni volcan, ni montagnes, ni îles désertes à offrir, la Barbade propose des atmosphères différentes d’une côte à l’autre.

Si vous allez à l’est, par exemple, vous vous retrouverez face à un océan Atlantique agité et à une succession de baies rocailleuses. Si vous optez pour la côte ouest – comme le font les Jay-Z, Beyonce et Jon Bon Jovi de ce monde –, vous profiterez plutôt d’une mer calme, turquoise et bordée d’hôtels et de restaurants haut de gamme. Et si vous vous installez au sud, vous vous mêlerez aux touristes, aux surfeurs et aux résidents dans des villages animés ainsi que sur de belles plages de sable blanc.

Photo Fotolia

Histoire et culture

Ancienne colonie britannique où ont proliféré les plantations de canne à sucre, la Barbade peut aussi se vanter d’être le lieu de naissance du rhum (et de Rihanna !), de figurer au patrimoine mondial de l’UNESCO grâce à sa capitale Bridgetown et d’être animée par une culture particulièrement chaleureuse, mêlant influences britanniques, africaines et antillaises.

Et si elle est pourvue d’attractions touristiques qui ont de quoi divertir les croisiéristes de passage – un sous-marin pour regarder les poissons, une caverne à parcourir en tramway et plusieurs fabriques de rhum –, la Barbade offre aussi des bonheurs simples aux voyageurs qui ont le temps de se laisser courtiser.

Une promenade à Bathsheba

Photo Agence QMI, Sarah Begeron-Ouellet

Située sur la côte est, cette petite ville est fameuse pour ses rochers sculptés par l’océan, plus particulièrement pour son Mushroom Rock, en forme de champignon. Elle est aussi connue pour son Soup Bowl, un lieu de surf fréquenté par les pros, et pour sa beauté un peu sauvage. À Bathsheba, les cocotiers, les arbres à pain et les maisons colorées dégringolent abruptement vers l’océan et l’ambiance tranquille contraste avec celle du sud ou de l’ouest de l’île. Ouvrez l’œil durant vos balades : vous pourriez voir bondir l’un des très nombreux singes verts qui habitent la Barbade.

Une noix de coco à la plage de Bottom Bay

Photo Agence QMI, Sarah Begeron-Ouellet

La Barbade compte 110 km de plages, selon l’office de tourisme, et elles sont toutes publiques. La plus fameuse est sans doute la plage Crane, aux pieds de l’hôtel historique du même nom, qui se retrouve régulièrement dans les palmarès des plus belles plages du monde. Notre favorite est toutefois celle de Bottom Bay. Elle est isolée et la mer y est plutôt agitée, mais elle offre du sable blanc, des cocotiers et une caverne naturelle pour se protéger du soleil. On y accède par un long escalier en haut duquel on peut généralement compter sur un vendeur ambulant pour se procurer un cocktail dans une noix de coco.

Une halte dans un rum shop

Photo Agence QMI, Sarah Begeron-Ouellet

Si vous voulez découvrir la culture barbadienne (ou bajan dans l’anglais local), vous devez vous arrêter dans un rum shop. Comme nous l’a résumé le chauffeur et guide Derreck Morgan, les rum shops étaient autrefois de simples cabanes où l’on venait acheter son rhum et flâner entre voisins. Aujourd’hui, ces commerces sont souvent doublés d’un dépanneur ou d’un petit restaurant, mais ils ont gardé leur vocation première. On peut toujours y acheter de bonnes bouteilles de rhum et « on entend généralement les clients faire claquer les dominos, s’obstiner ou philosopher » dans l’arrière-boutique, selon Derreck. Il y aurait plus de 1500 rum shops dans le pays !

Une assiette de poisson volant

Photo Agence QMI, Sarah Begeron-Ouellet

Réconfortante, riche en saveurs et très naturelle, voilà comment on nous a décrit la cuisine bajan. Parmi les plats à essayer, le poisson volant est un incontournable. Il figure même sur les armoiries du pays ! On le sert frit ou en cutter (sandwich) et vous n’y trouverez normalement aucune arête même s’il est tout petit et difficile à apprêter. Le poisson volant est souvent accompagné de coucou (un genre de polenta) ou encore de macaroni pie (un type de mac & cheese gratiné). Parmi les nombreux autres petits délices locaux : le fruit de l’arbre à pain cuit sur le feu, avec du beurre.

Une soirée au Oistins Fish Fry

Photo Agence QMI, Sarah Begeron-Ouellet

Traditionnellement, les vendredis soir sont soirs de poissons grillés dans les villages de pêcheurs de la Barbade. À Oistins, cette tradition est devenue particulièrement populaire et des dizaines de stands proposent marlins, barracudas, espadons, langoustes et autres poissons grillés aux passants. Le Oistins Fish Fry est désormais ouvert tous les soirs, mais c’est le vendredi qu’il est le plus animé. Les touristes et les résidents s’y rassemblent par centaines pour se régaler, écouter les musiciens de passage, danser sur la petite place ou boire un coup. En passant : si vous voyez du « dauphin » au menu, ne paniquez pas, il s’agit en fait de mahi-mahi !

Une visite à Animal Flower Cave

Photo Agence QMI, Sarah Begeron-Ouellet

Cette caverne creusée dans la falaise par la furie de l’océan est le point le plus au nord de la Barbade. Si la mer est calme, vous pourrez y descendre et vous baigner dans ses bassins naturels. Amateurs de potins, sachez que Rihanna y aurait déjà fait une séance photo ! Après votre visite et votre propre séance de selfies, n’oubliez pas d’aller marcher sur le sentier qui borde les falaises. Si ce qu’on nous a raconté est vrai, ce petit chemin rocailleux est l’un des endroits romantiques favoris des tourtereaux de l’île.

Un tour historique guidé à Bridgetown

Photo Agence QMI, Sarah Begeron-Ouellet

Bordée par les belles plages de la baie de Carlisle, la capitale de la Barbade est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, mais ce n’est sans doute pas la plus pittoresque des villes coloniales caribéennes. Elle n’en demeure pas moins très intéressante et un guide sera votre meilleur allié pour la découvrir. Plaque tournante du commerce sucrier et lieu de passage d’un nombre effarant d’esclaves africains, Bridgetown, fondée au 17e siècle par les Britanniques, en a long à raconter.

Quelques bonnes adresses

Hébergement

The Crane Resort, pour le charme historique (il a été fondé en 1887), la plage et l’emplacement au-dessus des falaises.

www.craneresorts.com

Port Ferdinand Marina and Luxury Residences, pour ses appartements de luxe donnant directement sur une marina.

www.portferdinand.com

Sea-U Guest House, pour son charme et sa simplicité au milieu des palmiers.

www.seaubarbados.com

Cuisine

Cocktail Kitchen : cuisine bajan version branchée, cocktails et ambiance décontractée.

www.ckbarbados.com

Cin Cin by the Sea : menu frais et raffiné, lounge épuré et terrasse au bord de la mer.

www.cincinbythesea.com

The Tides : considéré comme l’une des meilleures tables de la Barbade.

www.tidesbarbados.com

Uncle George, au Oistins Fish Fry : poissons grillés sans fla-fla.

Pour en savoir plus sur la Barbade : www.totallybarbados.com