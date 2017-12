Crèches du monde

Le collectionneur et metteur en scène Dominick Trudeau nous présente l’exposition Les crèches de mon père, à la Maison de la culture Mercier, soit une quarantaine de crèches d’ici et de 40 pays du monde, qui nous permettent de découvrir leur histoire, grâce à ses commentaires et anecdotes. La passion des crèches a été léguée au ­collectionneur par son père Jules Trudeau, décédé il y a 15 ans. L’exposition débute d’ailleurs par une grande lettre d’amour dédiée à ce dernier. Dominic Trudeau considère aujourd’hui les crèches comme des symboles de la famille et surtout, comme des œuvres d’art.

Crèche italienne Porcelaine Alessi Photo courtoisie

Une collection qui révèle les époques et raconte les traditions familiales de la fête de Noël.

Crèche polonaise (1996) S. Sitarki Photo courtoisie Une des premières crèches de la collection. Crèche québécoise (1950) Sylvia Daoust Photo courtoisie En plâtre peint. Une pièce maîtresse sous verre, créé par une des première femmes ­sculpteurs du Québec, ­décédée en 2004. Crèche canadienne Retable (pièce verticale sculptée) Photo courtoisie En mie de pain. Des trésors qui nous font voyager dans plusieurs pays du monde. Crèche saguenéenne Donald Pelletier Photo courtoisie En bouleau. ­Beaucoup d’originalité pour ­représenter la naissance de Jésus. Crèche canadienne Ateliers Santons de la Nouvelle-France, Oka Photo courtoisie La femme assise, l’homme à la lance, l’enfant au berceau, l’homme au faux visage, Kateri Tekakwitha (sainte amérindienne), le castor et la poule noire.

♦ À la Maison de la culture Mercier, 8105, rue Hochelaga, jusqu’au 7 janvier. Entrée libre. Visites animées les 28 et 30 décembre à 14 h.

♦ La collection complète de Dominick Trudeau compte aujourd’hui plus de 600 crèches dénichées aux quatre coins du monde, celles héritées de son père et beaucoup d’autres acquises en voyage.

♦ C’est grâce à leur tante Céline, missionnaire en Amérique du sud, si les Trudeau père et fils ont reçu en cadeau leurs premières crèches de collection.

♦ En parallèle, des élèves de l’école de Notre-Dame-des-Victoires, après avoir rencontré Dominick Trudeau, ­présentent leurs propres crèches, jusqu’au 4 janvier dans le foyer de la maison de la culture.

♦ Dominick Trudeau est un metteur en scène et concepteur reconnu, notamment pour ses galas et ses soirées- bénéfices. Il a travaillé avec Mario Pelchat, Isabelle Boulay, Marie-Eve Janvier et Jean-François Brault, entre autres.

♦ Il est l’auteur du livre Joyeuses crèches aux Éditions GID, un recueil de crèches du monde en photos et anecdotes. Un second volume est en route.

♦ Il présente aussi, avec Éric Morin, une exposition peintures-photos et textes à la Galerie Carte Blanche de la rue Amherst jusqu’au 18 décembre.