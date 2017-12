Derek Gentile en terrain glissant

ROUYN-NORANDA | Au fil des ans, rares sont les hockeyeurs qui ont demandé une transaction après avoir porté les couleurs des Remparts de Québec. Pressé de questions au sujet du souhait d’être échangé qu’il a exprimé envers Philippe Boucher au cours des derniers jours, Derek Gentile s’est montré bon joueur.

Gentile avait la mine déconfite quand il s’est présenté dans les couloirs de l’aréna Iamgold devant les deux représentants des quotidiens de la capitale à l’issue de la défaite de 7-4 subie aux mains des Huskies de Rouyn-Noranda.

Cet échec avant le long congé de 10 jours pour Noël passait de travers, surtout que le Néo-Écossais avait été responsable du but égalisateur des Huskies en désavantage numérique qui a propulsé les locaux vers une poussée de sept buts sans riposte. N’empêche, Gentile s’est plutôt fait avare de commentaires sur les raisons de ses doléances, écartant d’emblée l’hypothèse qu’il veule se rapprocher de sa terre natale.

«J’apprécie énormément mon temps avec les Remparts. J’ai appris beaucoup et j’apprécie de voir nos partisans et tout ce qui touche l’équipe. J’ai mes frustrations. Ce n’est pas une garantie que je m’en vais ailleurs. Pour l’instant, je suis toujours un Rempart. Je n’ai qu’à continuer à travailler et profiter du repos, peu importe ce qui se passera durant le congé, afin que je sois prêt lors du retour», a soutenu le patineur de 18 ans, qui n’a aucune préférence quant à une future destination.

Une surprise

La nouvelle a de quoi étonner puisque Gentile est l’un des plus importants rouages offensifs des Remparts depuis le début de la campagne. Employé sur le jeu de puissance, le natif de Sydney a récolté 14 buts et 19 aides, pour 33 points, en 35 rencontres. Aurait-il aimé être utilisé davantage par Boucher, qui campe à la fois les rôles d’entraîneur-chef et de directeur général ?

«Je ne veux pas m’embarquer dans ces choses-là. J’ai été très bien traité ici, c’est une organisation de classe», s’est contenté de dire Gentile, prudent.

Après le match de vendredi, Boucher n’a pas voulu non plus élaborer sur les possibles raisons de cette demande, affirmant simplement qu’il fera tout en son pouvoir pour «honorer sa demande». La période des transactions s’ouvre officiellement lundi.

Selon ce qu’il a été possible d’apprendre, la formation québécoise n’aurait pas l’intention de céder le petit attaquant à rabais alors qu’elle exigerait au minimum deux choix de première ronde en retour de ses services. Après tout, Gentile possède le profil idéal pour terminer son stage junior à l’âge de 20 ans.

Gentile, qui dispute une troisième saison dans la capitale, avait été un choix de quatrième tour des Remparts en 2015.

Par ailleurs, le défenseur des Foreurs, David Henley, a été suspendu sept matchs pour sa mise en échec par derrière à l'endroit de Mikaël Robidoux dans le match de jeudi soir à Val-d'Or. Henley était un récidiviste en semblable matière alors que Robidoux souffre d'une commotion cérébrale.

Quant à Matthew Boucher, le capitaine des Remparts a écopé d'un match (28 decembre prochain) pour son geste sur William Cyr, vendredi.