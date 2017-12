BOLDUC, Micheline Marceau



À l'Hôpital Général de Québec, le 13 décembre 2017, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Micheline Marceau, épouse de feu monsieur Gérard Bolduc. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule mercredi 20 décembre 2017 de 19 h à 21 h et le jeudi 21 décembre 2017 de 9 à 10h30.Précédée par son fils Michel, elle laisse dans le deuil, ses quatre fils: Pierre, Yves (Pierrette Paradis), Daniel (Nathalie Santerre) et François (Donna Goodwin); ses deux petits-enfants: Jérémie et Marie-Pier; ses frères et sœurs: Jean-Guy (Suzanne Forgues), Lise (Yvon Thivierge) et feu Jacquelin (feu Lorraine Blais); sa filleule Marie-Ève Thivierge ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale, (FAIS), (Hôpital Générale de Québec), 1, avenue du Sacré-Cœur, Québec, G1N 2W1. Site Web : www.fondationfais.org La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.