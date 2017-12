Idées cadeaux pour chasseurs avertis

Dans la plupart des activités de prélèvement impliquant une arme, il est important de pouvoir scruter l’horizon avec une bonne paire de jumelles. Si ces dernières sont de piètre qualité, l’amateur risque de manquer une partie de l’action, forcer sa vue et même peut-être avoir des maux de tête. La série ProStaff 7S de Nikon est légère, facile à tenir et à transporter et elle dispose d’un système optique de pointe conçu pour offrir une vision plus nette. Leurs lentilles multicouches Eco-Glass et leurs prismes en toit génèrent une luminosité et une résolution qui donnent des images plus précises. Elles sont vendues en format 8x30, 10x30, 8x42 et 10x42. Prix à partir de 260 $.