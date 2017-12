Indices révélateurs au Centre Bell

Le Canadien a offert une victoire à ses partisans à son dernier match local de l’année, jeudi soir. Mais ce n’était pas l’euphorie dans les gradins. Plusieurs spectateurs avaient déjà quitté les lieux lorsque les joueurs du Tricolore ont salué la foule au centre de la patinoire. Il ne restait plus beaucoup de monde pour entendre Andrew Shaw en entrevue avec Marc Denis.

Autrefois, il régnait une ambiance festive au Centre Bell en ce temps de l’année. Les amateurs étaient dans l’esprit des Fêtes.

On ne sentait pas ça, l’autre soir.

La passion n’y était pas.

Plus de carte d’attraction

Le spectacle n’avait rien d’excitant.

Comme c’est trop souvent le cas dans la Ligue nationale aujourd’hui, le Tricolore et les Devils jouaient pour ne pas perdre.

Ça donne un lot de matchs « plates » !

Le Canadien n’a plus de joueurs capables de soulever les foules depuis le départ de P.K. Subban.

On peut être d’accord ou en désaccord sur la transaction qui l’a envoyé à Nashville, Subban exerçait un impact sur le déroulement d’un match au Centre Bell. Il mettait de la vie dans les gradins. Il aimait le monde et le monde le lui rendait bien. Il était la carte d’attraction de l’équipe et il n’a pas été remplacé.

Subban était un gros actif pour l’organisation. Tant par son jeu que par son implication communautaire.

La direction a jugé qu’elle pouvait se passer de lui, mais il pourrait s’écouler beaucoup de temps avant que l’on revoie une figure comme lui dans la formation.

Sièges vides à tous les niveaux

On peut se demander si son départ n’a pas eu cet effet que l’on observe dans la vente des billets depuis l’an dernier.

Dans une entrevue réalisée en compagnie d’un confrère au début de la saison, Geoff Molson nous avait expliqué que les habitudes des consommateurs ont changé depuis un an. Les billets se vendent de plus en plus à la dernière minute.

Les mauvaises performances de l’équipe n’ont rien pour aider les choses cette saison. Quand les gens perdent confiance, les billets ne sont plus une rareté et les sièges vides augmentent d’une rencontre à l’autre.

Le constat sautait aux yeux lors du match de jeudi contre les Devils, même si une autre salle comble de 21 302 spectateurs a été annoncée.

Les fauteuils inoccupés ne se comptaient pas seulement dans les rouges, qui appartiennent en très grand nombre à des abonnés de saison, mais aussi dans les blancs et les bleus au niveau des galeries.

Des loges corporatives étaient vides.

Signe déclencheur

Voilà une chose qui devrait inquiéter M. Molson et ses partenaires financiers.

Quand les balcons commencent à se dégarnir, c’est signe que la grogne est vraiment installée. On l’a vu lorsque le Canadien a traversé une des pires périodes de son histoire, à la fin des années 1990.

À son arrivée comme propriétaire, George Gillett et son équipe de marketing dirigée par Ray Lalonde avaient dû bâtir une nouvelle clientèle. Il leur avait fallu trois ou quatre ans pour remplir le vaste amphithéâtre.

La désaffection dans les rouges est tout aussi préoccupante. Ça signifie que les abonnés ne trouvent pas preneurs pour leurs sièges sur les sites de revente, incluant celui qui leur est réservé sur la billetterie virtuelle du Canadien.

Deux semaines déterminantes

Malgré sa tenue décevante, le Tricolore n’est qu’à deux points du troisième rang de la division Atlantique occupé par les Bruins.

La série de sept matchs à l’étranger qu’il amorce ce soir avec une rencontre en plein air à Ottawa aura un effet déterminant sur la suite de sa saison, tant au classement qu’à la billetterie.

Un voyage satisfaisant pourrait lui permettre de rester dans la course aux séries et de maintenir un sentiment d’espoir chez les amateurs.