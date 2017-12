Proposer une chanson de Noël originale est aujourd’hui un défi qui rebute plusieurs auteurs-compositeurs-interprètes. Mais pas Gwen Stefani. La chanteuse s’est prêtée au jeu pour son tout dernier album, You Make it Feel Like Christmas. « Écrire un hit de Noël, c’est le rêve de tous les auteurs-compositeurs », croit-elle.

« Écrire un hit, c’est quelque chose de formidable. Mais un hit de Noël, qui va accompagner les gens chaque année, c’est vraiment quelque chose, non ? De toute façon, je me suis dit que je ne perdais rien à essayer », poursuit la chanteuse en entretien téléphonique au Journal depuis la Californie.

C’est donc à ce projet qu’elle a consacré une bonne partie de l’année. Le résultat, You Make it Feel Like Christmas est arrivé dans les bacs en octobre dernier.

Trouver une raison d’écrire

Sur ce quatrième album solo, Gwen Stefani propose autant de relectures de classiques festifs (Last Christmas, Silent Night et autres Santa Baby) que de chansons originales, dont elle cosigne tous les textes. Il n’y a d’ailleurs pas si longtemps que la chanteuse a renoué avec sa plume ; après l’avoir mise de côté, elle l’a finalement reprise pour les besoins de l’album This Is What the Truth Feels Like, paru l’an dernier.

« J’ai vécu une période de doute où j’ai remis en question mes aptitudes d’auteure-compositrice. Je ne savais pas si j’étais assez douée, ou encore si j’avais des choses importantes à dire. Mais quand ma vie s’est mise à s’effondrer, j’ai eu à nouveau une raison d’écrire des chansons. L’album This Is What the Truth Feels Like, je l’ai fait pour m’aider moi-même avant tout. Et ça m’a fait un bien immense », explique-t-elle.

En duo avec Blake Shelton

C’est d’ailleurs à ce moment que la chanteuse a rencontré Blake Shelton, son conjoint des deux dernières années, sur le plateau de The Voice. Les deux coachs de la populaire émission américaine ont commencé à se fréquenter quelques mois après avoir annoncé leurs divorces respectifs.

« Pour une vidéo promotionnelle, on devait tous faire une chanson d’un autre coach. Il a chanté Don’t Speak et j’ai chanté son Neon Light. On ne se connaissait pas, mais on savait qu’on traversait tous les deux une période difficile. C’est comme ça qu’on s’est découvert l’un et l’autre », explique Gwen Stefani.

Elle a d’ailleurs eu recours aux talents de la mégastar du country Blake Shelton pour l’écriture de la pièce-titre de l’album You Make it Feel Like Christmas qu’ils interprètent d’ailleurs en duo. Bien que les deux chanteurs soient de « très grands fans de musique de Noël », Gwen Stefani qualifie l’expérience d’« assez inconfortable », du moins au début.

« J’étais intimidée. Il est tellement bon en écriture que j’avais peur que mes idées ne soient pas à la hauteur. Mais faire de la musique, c’est ce que je préfère. Et avoir la chance de le faire avec lui, c’est vraiment merveilleux », explique-t-elle.

Une pause ?

Les deux chanteurs continueront-ils de proposer des projets musicaux communs ? La chanteuse reste évasive à ce sujet, préférant simplement indiquer que la porte n’est pas fermée. Mais pour l’instant, Gwen Stefani entend bien profiter des prochains mois pour se retrouver en famille, auprès de ses fils Apollo, Zuma et Kingston, âgés de 3 à 11 ans.

« Je n’ai honnêtement aucune idée de ce qui m’attend l’an prochain, je n’ai rien à mon agenda. J’adore faire de la musique. Ça, ça ne changera jamais. Mais en ce moment, j’ai surtout envie d’être une bonne mère pour mes enfants », déclare-t-elle.

Et une bonne compagne pour celui qui a récemment été nommé l’homme le plus sexy selon le magazine People ?

« Ah oui, ça aussi », conclut-elle dans un éclat de rire.

L’album You Make it Feel Like Christmas est en vente maintenant.