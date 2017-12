«J’aime quand il y a de l’émotion, de la neige et de l’amour dans les films de Noël»

Quinze ans après avoir réalisé ce qui est toujours considéré comme la meilleure adaptation des aventures d’Astérix au cinéma avec Mission Cléopâtre, Alain Chabat plonge dans la mythologie du temps des Fêtes dans Noël et cie. Aux côtés d’Audrey Tautou, il campe un père Noël pas comme les autres, qui descend sur Terre pour trouver le médicament qui guérira ses 92 000 lutins tombés malade pendant les derniers préparatifs avant le réveillon. Le Journal s’est entretenu avec le comédien et réalisateur français.

Comment l’idée de tourner un film sur le père Noël vous est-elle venue ?

« J’ai eu l’idée le 25 décembre 2015. J’étais en Californie, où Noël est beaucoup plus coloré qu’en France. Je me suis simplement imaginé Santa, arrivant quelques jours avant Noël et découvrant tout ce bordel. »

Derrière ce film, il y a donc une ­critique de la société de ­consommation et ce qu’elle a fait de Noël ?

« En tout cas, ça m’amusait d’imaginer celui qui fabrique des jouets, et puis les donne, qui arrive dans une grande fête commerciale. Je ne sais pas si c’était une grande critique, mais c’était un ressort de comédie pour moi. »

Avez-vous regardé d’autres films de Noël pour vous inspirer ou éviter de refaire ce qui a déjà été fait ?

« En fait, la première version du script était axée autour d’un truc légal. Je l’ai fait lire à Jean-Pierre Bacri, avec qui, amicalement, on se montre des trucs, et il m’a demandé si j’avais vu Miracle sur la 34e rue. Je ne l’avais pas encore vu. Du coup, j’ai regardé et il avait raison de me dire que mon film était proche de ça. J’ai alors enlevé tout un tas de trucs dans l’histoire pour ne pas partir dans la même direction. Il y avait un procès à la fin qui n’existe plus. Je me suis concentré beaucoup plus sur le père Noël qui cherche ses vitamines. »

Le film en a bénéficié à votre avis ?

« Oui, vraiment. J’étais parti sur un truc qui me faisait marre, mais je crois que je me serais perdu. Je remercie encore Jean-Pierre. »

Est-ce qu’il y a des pièges à ­éviter quand on tourne un film de Noël ?

« Dans les films de Noël, j’aime bien quand il y a de l’émotion, de la neige, de l’amour, de l’action, de l’aventure et quand ça rigole. J’avais envie de traverser toutes ces émotions dans le mien. Maintenant, j’espère que je ne suis pas tombé dans un truc trop sucré ou mièvre. »

Vous vous êtes laissé pousser la barbe et les cheveux pour incarner le père Noël. Pourquoi ne pas avoir eu recours à une perruque ?

« J’aurais pu. Il y a des perruques et des postiches qui sont super bien faites. Mais c’est long à poser et comme je dirige et je joue dans le film, je dois arriver avant tout le monde. J’aurais dû me présenter à 5 h sur le plateau. Et surtout, je pensais qu’une vraie barbe et de vrais cheveux allaient ajouter à la crédibilité. Puis, c’est marrant de changer de tête. »

Récemment, vous avez nié une rumeur à l’effet que vous étiez au travail sur le prochain film d’Astérix. Qu’est-ce que ça prendrait pour vous y remettre ?

« Des journées de 72 heures. En fait, je n’ai jamais fait de suite à Didier, au ­Marsupilami ni Astérix. Ce n’est pas que je refuse d’en faire, mais j’essaye de me surprendre moi-même avec un autre ­sujet. Maintenant, je peux m’imaginer en train d’innover avec un Astérix ­différent de celui que j’ai fait. Chose certaine, je ne suis pas sur le prochain. »

Jusqu’à maintenant, vous avez réussi à concilier succès critique et populaire, ce qui n’est pas évident quand on fait de la comédie au cinéma.

« J’aime tous les genres de comédie, même les idiotes sans fond. Or, je me rends compte que dans celles que je préfère, j’entends la voix du réalisateur ou de l’auteur, j’entends ce qu’il a à dire. Je veux du fond et de la forme. Après, je n’ai pas envie d’une recette, même si j’imagine que mes films finissent par se ressembler un peu forcément. »

Noël et cie a pris l’affiche au Québec le 6 décembre.