La bulle du bitcoin

On dirait des lemmings qui courent vers la mort sur les falaises norvégiennes. Plusieurs entendent profiter de la vague et espèrent se retirer du marché juste à temps, après avoir empoché une fortune. Or, le légendaire investisseur Warren Buffett a comparé une bulle spéculative à un bal où tout le monde veut partir avant minuit, mais dont les horloges sont dépourvues d’aiguilles.

Revenons au bitcoin, dont la valeur a monté de 70 % entre le 4 et le 8 décembre, et de 10 % le 10 décembre, jour où il a pété le plafond de 17 000 $ US. Il valait pourtant 1000 $ US en janvier.