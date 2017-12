La Guignolée des Docteurs...

C’est aujourd’hui que se tiennent les Guignolée des Docteurs Duquette et Julien. Le Centre de pédiatrie sociale (CPS) de Québec tient pour la 6e année cette collecte de fonds aux quatre coins de la ville de Québec. Le contenu des tirelires sera converti en soins et en services directs et gratuits aux enfants et à leur famille.

Sur la Rive-Sud, le Centre de pédiatrie sociale (CPS) de Lévis, en fera tout autant pour une 8e année avec la Guignolée du Dr. Julien. L’argent amassé sera utilisé en services directs aux enfants vulnérable de Lévis. Pour donner en ligne : http://pediatriesocialelevis.com ou http://pediatriesocialequebec.org.

Complexe sportif Frère-Casabon

Le complexe sportif du Séminaire Saint-François (SSF) de Saint-Augustin-de-Desmaures portera désormais le nom de Complexe sportif Frère-Casabon en l’honneur de l’homme qui œuvre au sein de l’établissement depuis près de 45 ans. C’est à l’occasion d’un cocktail tenu le 30 novembre dernier que la nouvelle appellation fut dévoilée. C’est particulièrement à la vie sportive que Frère Michel Casabon s’est fait connaître par tant d’élèves et membres du personnel, en étant présent lors de chaque partie, en s’occupant du transport des élèves-athlètes et en étant extrêmement impliqué dans l’organisation des événements. Sur la photo, de gauche à droite: Stéphan Matte, président chez Gestion SM; Stéphane Pépin, président de Gestion 3 dans 1; Frère Michel Casabon, Luc Savoie, directeur des services aux élèves et des sports et directeur général adjoint, et Simon Robitaille, directeur général du SSF.

Garderie Le Mesnil a 20 ans

Située au 8295, Marie-De-Lamarre, tout juste derrière l’école primaire des Pré-Verts et en plein cœur du secteur Lebourgneuf, la garderie Le Mesnil a célébré récemment son 20e anniversaire. Rares sont les garderies privées subventionnées qui revendiquent une telle ancienneté dans la région de Québec. Copropriétaire et directrice générale, France Quirion, en compagnie de son conjoint, Steve Lemay, et de son équipe d’éducatrices (Josée Coulombe, en poste depuis 2001, Sonia Camiré et Nancy Pelletier depuis 14 ans) aime toujours aussi passionnément son engagement envers les enfants. Mme Quirion est également propriétaire de deux autres garderies : Le petit monde des Pré-Verts et Les rayons de soleil situées à moins d’un kilomètre l’une de l’autre. Sur la photo, de gauche à droite: Josée Coulombe et France Quirion.

Produits Avantage Plus

Tiens des nouvelles de Bruno Bérubé (photo) qui a évolué dans le monde du golf pendant 28 ans dans différentes fonctions (professionnel, directeur général). Depuis juillet 2016, Bruno occupe le poste de directeur de compte pour Produits Avantage Plus, entreprise spécialisée dans les garanties prolongées pour l’automobile, les véhicules de loisir (motos, VTT, motoneiges etc.) et véhicules motorisés (roulottes, fifth wheel, etc.). Outre la grande région de Québec, de la Rive-Sud et de la Beauce, son territoire couvre aussi la Bas-St-Laurent-Gaspésie, Trois-Rivières-Shawinigan ainsi que le Saguenay. En terminant, Bruno joue toujours au golf (par plaisir), il a sorti ses bâtons à une trentaine de reprises au cours de l’été 2017. Vous pouvez le rejoindre au 418-570-4277. http://garantieavantageplus.ca.

Anniversaires

Roger Paradis (photo), président de Groupe Pro-Expo de Beauport, 49 ans... Nicolas Nourcy, d’ Origine café-traiteur de Place Sainte-Foy... Claude Mercier retraité de Télé-4, TQS et chez Ameublements Tanguay, 76 ans....Trevor Immelman, golfeur sud-africain, 37 ans... Flo Rida, rappeur américain, 39 ans... Donovan Bailey, champion sprinter canadien, 50 ans.... André Gaudette, joueur de centre (1972-75: Nordiques dans l’AMH), 70 ans.

Disparus

Le 16 décembre 2016. Bill Malenfant (photo), 87 ans, ancien maire de Dieppe et député du Nouveau-Brunswick... 2013. Claude Martel, 58 ans, gérant de plusieurs bars et établissements de Québec... 2013. Ray Price, 87 ans, chanteur américain de musique country.... 2010. George (Henri) Roy, 84 ans, retraité de la Brasserie O-Keefe ex-défenseur des As de Québec... 1986. Alain Caron, 48 ans, avec les Nordiques de 1972 à 1975.