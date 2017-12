15e Guignolée du Dr Julien : un appel à la générosité

La 15e Guignolée du Dr Julien a eu lieu samedi à Montréal. Comme chaque année, la Fondation du Dr Julien a fait appel à la générosité de la population afin de recueillir des dons au profit des centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC).

L’argent amassé au cours de cette grande collecte annuelle servira à financer les activités de la Fondation du Dr Julien, qui offre des services professionnels à près de 5500 enfants en situation de grande vulnérabilité, ainsi qu’à leurs familles, à travers le Québec.

Ces soins incluent des suivis médicaux, juridiques, psychosociaux, psychoéducatifs et éducatifs, des thérapies innovantes (art-thérapie, ergothérapie et musicothérapie), des services spécialisés, mais aussi des activités sportives, dans un but thérapeutique et constructif.

«C’est une médecine large, sociale, qui travaille sur les stress toxiques et qui ramène les jeunes en piste. Elle travaille sur les conditions de vie, les conditions de logement et elle soigne les maladies», a précisé le Dr Julien en entrevue à TVA Nouvelles.

«On va chercher, théoriquement, un tiers des enfants qui sont mal desservis, qui ne peuvent pas réussir, mais qui ont le potentiel. On les suit pour allumer ce potentiel-là et pour qu’ils réussissent», a-t-il poursuivi.

Une fête pour s’amuser

La journée de samedi était aussi un rendez-vous annuel pour les membres de la Fondation du Dr Julien et une grande fête pour rencontrer le public.

«La Guignolée, c’est notre base de motivation, a dit le Dr Julien. C’est le tiers de nos besoins financiers à l’année, mais au-delà de ça, l’appui populaire, c’est ça qui nous fait progresser et avancer.»

Tout au long de la journée, des activités étaient proposées dans les centres de pédiatrie sociale en communauté du Québec.

Au centre du quartier Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal, les familles ont pu profiter de prestations musicales, d’ateliers de maquillage et de la présence de cracheurs de feu, sans oublier la visite du père Noël!

Contribuer à la guignolée

Il est possible de contribuer à la 15e Guignolée du Dr Julien en ligne, sur le site www.guignoleedrjulien.org, par téléphone en composant le 1 855 DrJulien (1 855 375-8543), par mobile en textant DRJULIEN au 20222, ou encore en se rendant dans les centres du réseau.