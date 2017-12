Le goût de l’eau

La troisième saison de Blue Moon approfondit un sujet ambitieux : le détournement d’importantes quantités d’eau du Grand Nord canadien pour alimenter le sud-ouest des États-Unis. Pour Luc Dionne, il s’agissait d’un vent de fraîcheur après avoir écrit la première saison de District 31. « Je trouvais que c’était quelque chose de nouveau, déclare le prolifique auteur en entrevue. Ça m’a allumé. On délaissait la drogue, pis les bandits. »

Luc Dionne s’est inspiré du livre Water de Steven Solomon pour construire cette nouvelle suite de 10 épisodes. Dans cet ouvrage publié en 2010, le journaliste dresse un portrait d’un monde dans lequel l’eau potable a remplacé le pétrole comme principale source de conflits internationaux.

Dionne s’est également référé au NAWAPA, un plan émanant du Corps des ingénieurs de l’armée des États-Unis, datant des années 1950, qui expliquait comment acheminer l’eau du Canada au pays de l’Oncle Sam.

« Sur internet, on peut même voir des maquettes, souligne l’auteur. C’est fascinant. »

Photo d’archives

L’affrontement

C’est donc une guerre souterraine qui s’engage dans Blue Moon cet hiver. Une guerre menée par Vincent Morel (David La Haye), un agent relevant du bureau du premier ministre canadien qui recrute Justine Laurier (Karine Vanasse) et son équipe pour empêcher les services secrets américains d’accomplir leur mission.

Cette saison sera également le théâtre du face-à-face tant attendu entre Justine et Milan (Éric Bruneau). Cette confrontation, qu’on pourra voir au 10e épisode, aura lieu à travers une porte, indique Luc Dionne.

« C’est toute une scène. Quand j’ai terminé d’écrire la troisième année, même moi j’avais peur de Milan ! Il est fou. Il va très loin. »

Photo d’archives

Des fleurs pour Rafaël Ouellet

En entrevue, Luc Dionne ne tarit pas d’éloges envers Rafaël Ouellet, qui a succédé à Yves-Christian Fournier derrière l’objectif. Selon ses dires, le réalisateur de Fatale-Station et Nouvelle adresse a fait un travail exemplaire.

« Ça fait longtemps qu’un réalisateur m’a surpris comme ça. J’en ai vu, des séries. J’ai moi-même réalisé. Mais Rafaël Ouellet, c’est un réalisateur qui prend quelque chose et qui l’amène vraiment à un autre niveau. »

« Je suis vraiment détaché par rapport à ce que j’écris. À partir du moment où c’est rendu, je n’ai pas nécessairement besoin de voir le résultat. Mais avec Rafaël, j’appelais pour avoir les épisodes aussitôt qu’ils étaient prêts. J’ai dévoré la saison. C’est un directeur d’acteur extraordinaire. Les scènes entre David La Haye et Éric Bruneau, ça n’a aucun sens comment c’est bon. C’est du bonbon ! »

La troisième saison de Blue Moon débarque sur Club illico le 11 janvier.

Catherine St-Laurent est Vicky Duclos « Elle n’a peur de rien »

Photo d’archives

Deux nouveaux personnages viennent particulièrement brasser les cartes dans Blue Moon cet hiver : Vicky Duclos et Vincent Morel. Pour en savoir plus, nous avons discuté avec leurs interprètes, Catherine St-Laurent et David La Haye.

Avec son casting de blonde aux yeux bleus, Catherine St-Laurent n’avait jamais joué les tomboys avant Blue Moon. Elle a été servie avec Vicky, la nouvelle flamme, acolyte et partenaire d’entraînement de Milan Garnier, ce dangereux expert en armement défendu par Éric Bruneau.

« C’est la première fois que je n’avais pas à porter de robe ! s’exclame la comédienne. Je pouvais être en bottes d’armée, avec une casquette et pas maquillée. C’était le fun ! »

En entrevue, Catherine St-Laurent décrit Vicky Duclos comme une femme forte qui s’est rangée du côté des méchants.

« Elle ne pose pas trop de questions. Elle fait ce qu’on lui dit de faire, même quand ce n’est pas “politically correct”. Elle n’a peur de rien. C’est une grande manipulatrice. Ses objectifs sont précis et elle va tout faire pour les réaliser. »

L’actrice dit avoir eu beaucoup de plaisir à jouer un personnage aussi impénétrable.

« C’est vraiment le fun, mais c’est difficile. Parce qu’en tant qu’actrice, on est habituée d’être douce et teintée d’émotions. Mais Vicky, c’est tout le contraire : c’est dureté et froideur. »

Champ de tir

En guise de préparation au tournage de Blue Moon, Catherine St-Laurent a rencontré d’anciens militaires. Elle a également suivi un entraînement spécifique, une expérience qu’elle qualifie de « jouissive ».

« Je suis allée dans un champ de tir. J’ai appris à tirer comme un sniper. Je n’aurais jamais pensé faire ça... Encore moins au Québec ! Parce qu’on n’est pas habitué de faire des shows qui exigent une aussi grande préparation. »

Notoriété croissante

Avec Blue Moon, Catherine St-Laurent poursuit son ascension. Ressortissante du Conservatoire d’art dramatique de Montréal, la détentrice du DEC en danse contemporaine s’est illustrée dans quelques productions au cours des dernières années. Elle a notamment obtenu une nomination comme Meilleure actrice de soutien aux Prix Écrans canadiens pour Tu dors Nicole, du cinéaste Stéphane Lafleur.

Cet hiver, les téléspectateurs de Radio-Canada la verront aux côtés de Sophie Prégent, Guillaume Lemay-Thivierge et Élise Guilbault dans Cheval-serpent, cette série de Danielle Trottier (Unité 9) qui explore les dessous d’un bar de danseurs nus.

Débarquée sur ICI Tou.tv Extra en juin dernier, la première saison du drame a été réalisée par Sylvain Archambault, contre qui pèsent plusieurs allégations d’inconduites professionnelle et sexuelle. La deuxième saison de Cheval-serpent, en tournage depuis quelques semaines, sera réalisée par Rafaël Ouellet.

Catherine St-Laurent refuse de commenter l’affaire Archambault, mais elle salue avec beaucoup d’enthousiasme l’embauche de Rafaël Ouellet.

David La Haye est Vincent Morel « La fin justifie les moyens »

Photo d’archives

David La Haye a travaillé fort pour défendre David Morel, un super agent relevant directement du cabinet du premier ministre du Canada. Calculateur et manipulateur, cet ancien militaire semble imperturbable.

« J’ai trouvé ça demandant, parce qu’au Québec, c’est rare qu’on peut jouer ce type de personnage. On est souvent pris dans des rôles de gars plus fragiles. Je sais que j’en ai joué pas mal. Ça m’a demandé beaucoup de concentration, parce que Vincent et moi, on est vraiment différent. Mon débit naturel de parole est beaucoup plus rapide. Mon énergie est beaucoup plus légère et volatile, alors que lui, c’est quelqu’un de très centré. Peu importe la situation, il a toujours l’air en contrôle. »

Vincent Morel est investi d’une mission très, très spéciale dans Blue Moon : faire échouer un projet visant à détourner l’eau du Nord canadien pour alimenter le sud-ouest des États-Unis. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement lui donne carte blanche.

« La cause est excessivement noble, mais pour remplir ses objectifs, il prend des moyens discutables, comme assassiner et manipuler du monde. Pour lui, c’est : la fin justifie les moyens. »

« Un mastermind »

David La Haye s’est inspiré de deux personnes pour composer son personnage : Garry Kasparov, ce champion d’échecs russe, et Conor McGregor, cette star mondiale des arts martiaux mixtes.

« C’est une sorte de mastermind qui prévoit tout. Il est toujours 20 coups avant tout le monde. Mais en même temps, c’est un gars de terrain. On s’imagine qu’il a participé à plusieurs opérations quand il était soldat d’élite. Donc aujourd’hui, quand il accompagne la gang de Blue Moon en mission, il prend son gun, pis il part. On devine qu’il vit avec la mort depuis qu’il est tout jeune. Il a tué des gens à mains nues. C’est un accro à l’adrénaline. »

Merci au réalisateur

David La Haye n’avait jamais tourné avec Rafaël Ouellet avant Blue Moon. L’acteur d’expérience remercie le réalisateur d’avoir été son guide lors des tournages, plus tôt cette année.

« Je doutais beaucoup, raconte le comédien. Je n’étais jamais certain si j’en faisais trop ou pas assez. Rafaël m’a aidé à bien doser tout ça. »

Le climat de travail sur certains plateaux de tournage s’est retrouvé au cœur de plusieurs discussions cet automne. Selon David La Haye, Rafaël Ouellet pourrait servir d’exemple à suivre. « Ce n’est pas quelqu’un qui crie après le monde. Je ne l’ai pas entendu élever la voix une seule fois. C’est quelqu’un qui dégage une certaine douceur. Il laisse beaucoup de place aux acteurs, mais il sait exactement ce qu’il veut. »