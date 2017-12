Le paradis abordable des familles et des plongeurs

L’île de Cozumel, au large de la Riviera Maya mexicaine, est bien connue pour ses exceptionnels sites de plongée sous-marine. L’Allegro Cozumel, situé sur la belle plage de San Francisco, ravira autant les familles que les plongeurs qui recherchent une semaine de vacances tout compris avec un bon rapport qualité-prix au Mexique.

L’Allegro Cozumel se démarque vraiment grâce à son parc aquatique pour enfants, sur le thème des pirates, en plein centre du complexe. Et pour cause, c’est le seul de l’île ! Les enfants pourront ainsi jouer dans l’eau, rire à gorge déployée dans les glissades, pendant que les parents, eux, obser­vent tout cela de l’une des chaises longues, installées tout autour du parc.

Les amateurs de plongée en apnée peuvent observer poissons et coraux en face du tout-inclus, dans une eau turquoise cristalline. Une activité que les enfants les plus intrépides adoreront. Ici, pas besoin de chaussures d’eau, le sable est absolument parfait et les roches inexistantes.

Dans les années 1960, l’océanographe français Jean-Jacques Cousteau­­­ est venu explorer les fonds sous-marins de Cozumel et était tombé sous le charme. Murs vertigineux, tombants, ballets incessants de centaines de poissons, les plongeurs les plus expérimentés en auront pour leur argent. La diversité des sites de plongée promet également de belles découvertes aux débutants.

Les plongeurs jouissent également d’un salon privatif, non loin de la plage, pour profiter d’un petit-déjeuner ou d’un verre. Un projecteur et un écran leur permettent de partager leurs photos de la journée.

Les membres de ce programme doivent être certifiés PADI ou l’équivalent, et profiteront d’un choix de quatre départs par jour, à 8 h, 10 h, 13 h et 15 h.

L’Allegro Cozumel est situé à une trentaine de minutes de l’aéroport international et à une vingtaine de minutes de San Miguel, la plus grande ville de l’île, d’où partent et arrivent les traversiers à destination de Playa del Carmen.

Les parcs d’aventures Ckankanaab et Punta Sur, à entrée payante (21 $ US pour l’un, 14 $ US pour l’autre), proposent une foule d’activités terrestres et marines, pour s’occuper une journée entière à l’extérieur du tout-inclus.