Le Québec pert du terrain: les Îles-de-la-Madeleine avaient prévu le coup

ÎLES-DE-LA-MADELEINE | Depuis une dizaine d’années, un chemin et quatre maisons ont été déplacés en raison de l’érosion aux îles de la Madeleine. Une trentaine de sites sont également à surveiller.

« C’est sûr que les gens sont préoccupés, mais ils ne sont pas apeurés et ils sont sensibilisés parce qu’on en parle et qu’on fait des interventions depuis plus de 10 ans », dit le député des Îles-de-la-Madeleine, Germain Chevarie.

Parmi la trentaine de sites jugés sensibles, huit l’étaent particulièrement. On note un camping, des bassins d’épuration, des tronçons de route, le site historique de La Grave et un ancien dépotoir.

Déménagement préventif

Au printemps 2018, des levées topographiques aériennes seront effectuées pour obtenir des données approfondies.

Le propriétaire d’une maison aux Îles, qui a requis l’anonymat, appréhendait l’érosion et a profité des travaux d’agrandissement afin de l’éloigner des falaises. Il a aussi installé de son plein gré des blocs de béton et des pierres au bas des dunes pour déjouer l’érosion.

L’homme affirme être de plus en plus frappé par ce phénomène qui rattrape les îles peu à peu.

« Ce n’est pas un phénomène dont on entendait parler quand on était jeune. Je me souviens qu’il y a environ 12 ans, on a eu quelques automnes où il y a eu beaucoup d’érosion, et c’est là que ça a commencé », affirme-t-il.

Selon le Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières, les îles de la Madeleine perdent chaque année 51 centimètres de côte en moyenne.

Prévenir l’érosion

Ces changements sont alarmants, selon Yves Martinet, directeur du comité ZIP aux Îles-de-la-Madeleine, un organisme de concertation en environnement.

« Il est inquiétant de constater que l’érosion évolue plus vite que ce qu’on pensait », dit-il. En plus de l’érosion, la montée du niveau des eaux est aussi très inquiétante.

À l’échelle planétaire, les Îles sont l’endroit où le niveau de l’eau augmente deux fois plus vite.

« Les Îles commencent de plus en plus à s’enfouir, [...] la montée du niveau des eaux est un phénomène qu’on connaît moins bien et auquel on commence à s’intéresser », ajoute-t-il.