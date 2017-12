Le retour de Mes Aïeux pour défoncer l’année

Événement qui en est déjà à sa cinquième édition, le Party du Nouvel An, organisé par Montréal en Fêtes, proposera une soirée relevée dans le Vieux-Port, le 31 décembre. Le concert mettra notamment en vedette le groupe folklo-pop Mes Aïeux, qui fera un retour après quatre ans d’absence sur les planches.

Au bout du fil, le cofondateur de Montréal en Fêtes, Martin Durocher, ne cache pas sa fierté d’avoir réussi à programmer Mes Aïeux pour son party de fin d’année. « C’est un grand coup pour nous, dit-il. Les membres de Mes Aïeux pensaient déjà à revenir, mais ils voulaient le faire bien plus tard. On les a convaincus de venir avec nous. C’est un match parfait. »

Pour l’occasion, le groupe offrira un spectacle d’une heure sur la scène du quai Jacques-Cartier. « Quel magnifique cadeau c’est pour nous : revenir sur scène après quatre ans d’absence et défoncer l’année du 375e de Montréal au party de Montréal en Fêtes, dehors, dans le Vieux-Port, devant nos familles et nos amis ! ont mentionné les musiciens. Le passage de 2017 à 2018 risque d’être mémorable. On va essayer de goûter chaque seconde. Chose sûre, on s’couchera pas de bonne heure... »

En plus de Mes Aïeux, le Party du Nouvel An mettra aussi en vedette Daniel Bélanger, Champion et Vincent Vallières. « Quel plaisir de terminer l’année 2017 dans le Vieux-Port en participant à ce grand spectacle extérieur ! a dit Vallières. C’est une chance de partager la scène avec des amis et de fêter avec le public en embrassant l’hiver. Lorsqu’elles sont chantées dans des moments-clés, les chansons servent de catalyseurs. On les chante par cœur et on les chante en chœur et on se sent vivants. »

Du côté des nouveaux visages, on retrouvera aussi notamment Pierre Kwenders et Laurence Nerbonne. « Je vais fêter ça sur le stage, devant une immense foule, entourée de mes danseurs, a dit cette dernière. Ce sera carrément le plus gros party de la ville et de l’année ! »

Garou à l’animation

Le Party du Nouvel An sera animé, en français et en anglais, par Garou. Le chanteur devrait aussi aller faire un tour, plus tôt dans la journée, au banquet avec Yves Lambert.

« À midi le 31, au Marché Bonsecours, il y aura un grand banquet populaire, dit Martin Durocher. On y servira 15 000 repas gratuits avec de la soupe aux pois traditionnelle et de la tourtière du Lac-Saint-Jean. Tout le monde est invité ! »

De 18 h à 21 h, Yves Lambert et plusieurs autres musiciens de musique traditionnelle prendront la scène d’assaut. Le spectacle principal s’amorcera à 21 h. Et à 23 h 45, le public sera invité à regarder l’illumination spéciale du pont Jacques-Cartier, qui culminera à minuit avec un immense feu d’artifice.

►L’événement Montréal en Fêtes se déroulera du 21 décembre au 1er janvier, dans le Vieux-Montréal. Le Party du Nouvel An aura lieu le 31 décembre, dès 18 h, au quai Jacques-Cartier, dans le Vieux-Port de Montréal. Pour tous les détails : montrealenfetes.com.