Les dirigeants d’Airbus vont démissionner

Photo REUTERS Pierre Beaudoin, président du CA de Bombardier. Tom Enders, président et chef de la direction, Airbus, fin de mandat en 2019 et ne sera pas renouvelé. Alain Bellemare, président et chef de la direction, Bombardier. Fabrice Brégier, directeur général délégué d’Airbus et président d’Airbus commercial Aircraft, numéro 2 pressenti et quittera en février 2018.