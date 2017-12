Les résistants

On le vide, on le tète, on l’entube, on le suce, on l’aspire, on l’assèche, on le pille, on le transvide, on le dégarnit, on le dépouille, on l’évide, on l’excave, on le saigne, on le saque, on le vidange, on le lessive et on le nettoie jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien, jusqu’à ce que ses entrailles luisent comme un sou neuf.