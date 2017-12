Les Torontois auront six nouvelles stations de métro à compter de dimanche

TORONTO | Les usagers du métro de Toronto bénéficieront de six nouvelles stations à compter de dimanche.

Ces nouvelles stations ont été ajoutées à ligne numéro 1 du métro torontois, au nord de la station Downsview (dont le nom a été changé pour Sheppard West).

Le prolongement d’une longueur de 8,6 km reliera dorénavant la ville de Toronto à celle de Vaughan. Trois des nouvelles stations sont situées dans le territoire de la région de York. Une de celles-ci desservira notamment l’Université York. Les étudiants de cette université seront d’ailleurs parmi les plus importants bénéficiaires du prolongement.

Il s’agit de la première fois que les services de la CTT (Commission de transport de Toronto) franchissent les limites de la ville de Toronto.

On peut lire sur le site de la CTT que le projet de construction de ces nouvelles stations a coûté 3,18 milliards $ et a été financé par les gouvernements fédéral (697 millions $) et provincial (974 millions $), de même que par la Ville de Toronto (904 millions $) et la Municipalité régionale de York (604 millions $).

Le prolongement de la ligne numéro 1, aussi appelée Toronto-York Spadina, devait au départ entrer en service en 2015, mais le projet a été retardé notamment en raison de litiges avec des entrepreneurs.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, son homologue de l’Ontario, Kathleen Wynne, le maire de Toronto, John Tory, le président-directeur général de la région de York, Wayne Emmerson, et le président de la CTT, Josh Colle, ont annoncé vendredi la fin des travaux du prolongement de la ligne.

Ce dimanche, à l’occasion de l’ouverture des nouvelles stations, l’accès à tout le réseau de la CTT sera gratuit.