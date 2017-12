Melanson de retour

Roland Melanson a repris du service dans la Ligue nationale comme entraîneur des gardiens des Devils du New Jersey.

On se rappellera qu’il fut longtemps chez le Canadien, dans le même rôle.

Le sympathique Acadien avait servi le Tricolore durant douze saisons sous les régimes d’Alain Vigneault, Michel Therrien, Claude Julien, Bob Gainey (deux fois) et Guy Carbonneau.

Il a contribué au développement de José Théodore, Cristobal Huet, Jaroslav Halak et Carey Price en plus de travailler avec des vétérans comme Andy Moog et Jeff Hackett.