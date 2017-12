Meurtre pendant une soirée de gala

Mary Higgins Clark, qui fêtera le 24 décembre son 90e anniversaire de naissance, s’est encore une fois alliée à la talentueuse Alafair Burke - nouvelle voix américaine du polar - pour La Reine du bal. Cette nouvelle intrigue de la série Suspicion entraîne les lecteurs dans le monde des riches donateurs du Metropolitan Museum of Art.

Deux mois après sa dernière enquête, Laurie Morgan cherche un sujet pour sa populaire émission de télé traitant de cold cases, ces affaires non élucidées et classées.

Son nouveau collègue, Ryan Nichols, lui propose d’étudier le cas de Ginny Wakeling, une riche donatrice et membre du conseil d’administration du Metropolitan Museum of Art, trouvée morte dans la neige lors de la célèbre soirée du Met Gala.

Ryan Nichols est d’avis que le ­principal suspect, Ivan Gray, le jeune coach de boxe et nouvel ­amoureux de Ginny, est innocent. Laurie n’est pas convaincue qu’il faut le défendre... mais au cours de l’enquête, les soupçons se portent du côté des héritiers de Ginny.

Photo courtoisie

Une intrigue bien ficelée

« C’est mon troisième livre avec Alafair­­­ et nous travaillons vraiment bien ensemble – on ne voit pas les coutures ! commente Mary Higgins Clark en entrevue. C’est elle qui a trouvé cette idée pour l’intrigue au Museum of Art. C’était très amusant à écrire, car nous parlons du gala de l’année ! Toutes les célébrités achètent leur billet. J’y suis allée, bien sûr. »

Le personnage de Ginny Wakeling était intrigant. « Que se passerait-il si elle ne savait pas qu’il ne lui restait que quatre heures à vivre ? Elle regarde tous les tableaux et se promène dans le musée... mais ne sait pas ce qui l’attend. Je trouvais que c’était une bonne amorce. »

La célèbre romancière rappelle que son histoire est fictive et que personne n’a jamais été tué pendant une prestigieuse soirée de gala... mais qu’une jeune et belle violoniste a déjà été assassinée dans les coulisses du Metropolitan Opera. « Elle est allée prendre une bouffée d’air et quelqu’un l’a tuée. Personne ne comprenait pourquoi elle ne revenait pas après l’entracte. Quand Alafair m’a parlé de l’intrigue, j’ai pensé à cette femme. »

Mary se retrouve quelque peu dans le personnage de Laurie. « J’ai été veuve très jeune, donc je peux très facilement m’imaginer comment elle se sent, à faire le deuil de son jeune mari et à ­s’inquiéter pour son fils. »

Son 90e anniversaire

Cette année, le temps des Fêtes marque un tournant important pour Mary Higgins Clark. « Je vais atteindre le gros chiffre de 90 ans le 24 décembre ! » Ses enfants l’ont fêtée au Country Club pendant la Thanksgiving américaine – 130 personnes y étaient – et d’autres activités sont prévues. Comment se sent-elle ? « ... 89 ans n’a pas l’air si vieux, mais 90, ça m’a l’air vraiment ancien ! », blague-t-elle.

Comme elle écrit depuis l’âge de 6 ans, et vend des nouvelles depuis ses 20 ans, cela lui fait une carrière plus qu’impressionnante. « J’ai vendu beaucoup de nouvelles aux journaux et magazines . Ma nouvelle intitulée Beauty Contest at Buckingham Palace s’était retrouvée au palmarès des 10 meilleures nouvelles de l’année du Saturday Evening Post. C’est ce qui a lancé ma carrière. C’était un concours de beauté entre la Reine Elizabeth, Jackie Kennedy et Farah d’Iran. C’était amusant ! »

Avec le recul, Mary changerait-elle quelque chose ? « Non ! C’était une joyeuse balade pendant toutes ces ­années ! Et c’est très gratifiant de savoir que les gens apprécient mes livres. Je ­termine présentement mon prochain livre, qui sortira en avril. »