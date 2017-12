Nouvelle mission pour la Pat’Patrouille

Vedettes du petit écran, Chase, Everest, Marcus, Rocky, Ruben, Stella et Zuma, membres de l’escouade canine Pat’Patrouille, sont de passage au Québec avec une toute nouvelle aventure.

Après des représentations à Gatineau, à Sherbrooke et à Saguenay, la joyeuse bande de chiots s’arrêtera à Québec, Shawinigan, Montréal et Laval, entre le 16 décembre et le 5 janvier, avec le spectacle La Pat’Patrouille à la rescousse.

Traduit en plusieurs langues, il a fait des arrêts, depuis sa création, en Colombie, en Espagne, à Mexico, en Australie, aux États-Unis et au Canada.

Il poursuivra ensuite sa route, en 2018, avec des spectacles au Canada, au pays de l’Oncle Sam, en France et au Costa Rica.

La Pat’Patrouille à la rescousse est un théâtre musical où Ryder et les chiots partent à la recherche de Mme Le maire Goodway, qui est portée disparue et qui doit participer à une course contre le maire Hollinger de Foggy Bottom.

« Grande envergure »

« Il s’agit d’une toute nouvelle histoire qui n’a jamais été présentée au petit écran. On retrouve tous les personnages préférés des enfants et un invité-surprise. Il s’agit d’un spectacle de grande envergure, sans animateur et sans narration, qui raconte une histoire et avec plusieurs changements de décor », a indiqué Maryse Fortin-Dupuis, productrice de cette tournée québécoise, lors d’un entretien.

Les personnages, les lieux et tout l’univers de la série télé, diffusée sur les ondes de Télé-Québec, sont recréés dans ce spectacle.

Les chiens sont présents avec leurs sacs à dos et leurs véhicules et on retrouve les lieux tels que La Grande Vallée, la Tour de contrôle, la ferme de Yumi, l’Île des phoques et la montagne de Jake.

Interactivité

Les chiots, interprétés par des comédiens professionnels, prennent vie sur scène en grandeur nature.

« Ils se déplacent à quatre pattes et bougent comme des chiens. On ne voulait pas qu’ils soient debout et qu’ils bougent comme des mascottes. Ce sont les vrais personnages de la série », a précisé la productrice, avec un sourire dans la voix.

Une des particularités de ce spectacle, qui s’adresse aux enfants de deux à six ans et à toute la famille, est son interactivité.

« Au cinéma et dans les autres spectacles, on demande aux enfants de rester assis et d’écouter attentivement dans le silence. Ce que l’on propose, avec la Pat’Patrouille, c’est quelque chose de complètement différent. Les enfants sont invités à se lever, à danser, à chanter et à participer et c’est ce qui caractérise ce spectacle. Ils participent au spectacle », a précisé la productrice.

Maryse Fortin-Dupuis révèle que le spectacle, comme la série télé, véhicule et transmet certaines valeurs aux enfants d’âge préscolaire.

« Ça parle, de façon ludique, de citoyenneté, de résolution de problème et de l’importance du travail d’équipe. La Pat’Patrouille aide aussi les enfants à développer leurs habiletés sociales », a-t-elle expliqué.

Le spectacle La Pat’Patrouille à la rescousse est présenté ce soir et demain à l’amphithéâtre Desjardins de l’Université Laval, le 23 décembre à Shawinigan, du 27 au 30 décembre au Centre Pierre-Charbonneau à Montréal et les 4 et 5 janvier à la Place Bell à Laval.

Tous les détails de cette série de spectacles sont en ligne à l’adresse patpatrouillelespectacle.com.