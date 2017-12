Photos souvenirs: Sylvain Cossette

Les membres du Groupe Paradox en 1989 : Denis Lavigne, François Cossette (le frère du chanteur, qui combat en ce moment une leucémie), Jean-François Houle et Sylvain. À l’époque, ils chantaient des succès des années 1980 dans les bars. Trente ans plus tard, Sylvain Cossette entamera bientôt sa nouvelle grande tournée 80’s, où il reprendra avec plaisir ces chansons.

Il y a 20 ans, à l’été 1997, l’auteur-compositeur voguait sur la grosse vague d’amour de son second album solo, Blanc, sur lequel on retrouve Si j’me rappelle, et aussi sa reprise du classique de Johnny Halliday, Que je t’aime, avec qui il eut l’honneur de chanter sur la scène du Théâtre St-Denis, en 2000.

♦ Sylvain Cossette est du spectacle Noël Symphonique, présenté aujourd’hui à la Maison symphonique de Montréal, avec Mario Pelchat et les Prêtres, Brigitte M, Marie Josée Lord, Marie Denise Pelletier, Guylaine Tanguay, l’Orchestre symphonique de Longueuil et les Petits chanteurs de Laval. Deux représentations à 14 h 30 et 20 h. Voir www.placedesarts.com .

♦ Sylvain entamera cet automne sa grande tournée provinciale 80’s, en commençant à Trois-Rivières, le 15 septembre à l’Amphithéâtre Cogeco. Après l’immense succès de son spectacle 70’s, il monte cette fois sur scène pour interpréter des succès des années 1980, parmi les pièces des Tears for Fears, Simple Minds, U2, The Police, George Michael, David Bowie, Duran Duran et, bien entendu, les BB. On parle d’un spectacle à grand déploiement de deux heures.