Rassemblement à Montréal contre l’esclavage en Libye

MONTRÉAL - Une centaine de personnes sont attendues samedi à Montréal, pour dénoncer les cas d’esclavage en Libye, mises au jour récemment dans un reportage de la chaîne de télévision américaine CNN.

«Afin de dénoncer ce crime contre l’humanité, la Ligue des Noirs du Québec, les associations et organismes des communautés culturelles invitent les Québécoises et Québécois, toutes les communautés culturelles et les autorités canadiennes et québécoises de se joindre à eux au grand rassemblement», peut-on lire sur Facebook.

Le départ de la manifestation est prévu à 12 h au parc Toussaint Louverture.

Selon CNN, des migrants de pays subsahéliens cherchant à se rendre en Europe via la Libye sont interceptés et vendus aux enchères dans ce pays de l’Afrique du Nord.