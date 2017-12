Sur tous les fronts

Julien Lacroix se souviendra longtemps de ses 25 ans. Et pour cause. Son anniversaire coïncidait avec le gala des Olivier de dimanche dernier, soirée de laquelle il est reparti grand vainqueur avec trois statuettes, dont celle de la Découverte de l’année. « Encore aujourd’hui, je regarde les trophées devant moi et je n’y crois pas vraiment », confie l’humoriste.

« J’ai passé la soirée au complet dans une bulle d’euphorie. Quand le gala s’est terminé, je suis allé prendre un verre, mais je suis rentré tôt. Je me disais que j’en avais assez accompli pour une soirée », plaisante Julien Lacroix.

En plus de l’Olivier de la Découverte de l’année, il a mis la main sur ceux du numéro d’humour (Lettre à mon ex) et de la capsule ou sketch humoristique (Julien). Il s’agissait de ses trois premières nominations.

« Ce sont trois prix qui représentent beaucoup pour moi. Les gens m’ont d’abord connu avec mes capsules sur le web, mais de voir qu’ils trouvent aussi que je me débrouille bien dans un numéro de stand-up, ça me fait vraiment plaisir. J’étais loin de m’attendre à ça », explique-t-il.

Car Julien Lacroix l’avoue sans fausse modestie : il ne s’attendait pas à gagner.

« Pour le numéro de l’année, j’étais en compétition avec des gens comme Virginie Fortin et Louis-José Houde. Honnêtement, dans ma tête, c’était impossible que je gagne. Mais c’est vraiment une très belle tape dans le dos pour continuer », confie-t-il.

Des projets plein la tête

Car des projets, Julien Lacroix en a plein la tête. Dès le 27 décembre, il prendra place au micro d’Énergie pour animer l’émission du retour, et ce, pour trois semaines. Puis l’humoriste continuera de développer son tout premier one-man-show qu’il compte commencer à roder au printemps prochain.

Enfin, on pourra également le voir au petit écran grâce, entre autres, à l’émission Le Chalet sur les ondes de VRAK, en plus de continuer le tournage de ses capsules web.

« Ce sont tous des projets qui me permettent de rejoindre des groupes d’âges et de gens différents. Les jeunes me parlent beaucoup de VRAK et là, la radio va me permettre de rejoindre un autre public », atteste-t-il.

Radio, télé, web, scène... Julien Lacroix sera visible sur tous les fronts dans les prochains mois. Sauf le cinéma. Et ça, c’est déjà dans les plans.

« Un jour, je vais m’y lancer. Ça, c’est certain. Je ne suis pas du genre à attendre que les gens me proposent les choses que je veux faire. Je vais de l’avant et je crée mes opportunités », déclare-t-il.