Un Canadien sans vie

Le Canadien vient de remporter une victoire importante face aux Devils avant d’entreprendre une séquence de plusieurs matchs sur la route. Toutefois, il n’y a encore rien de convaincant et le CH me donne l’impression d’être une équipe malheureuse.

Il y a quelque chose de malsain autour de cette organisation depuis le début de la saison. Les leaders de l’équipe semblent marcher sur des œufs chaque fois qu’ils s’adressent aux médias et on a la nette impression que certains préféreraient débarrasser le plancher.

Certaines choses me renversent. Cette semaine, on a décidé de donner deux jours de congé à l’équipe et jeudi, les 30 premières minutes ont été très difficiles pour le Canadien. Après le match, on nous dit que c’est normal, car l’équipe n’avait pas joué depuis quatre jours. Voyons donc ! Quand tu ne joues pas, il faut au moins que tu patines ! On se tire dans le pied constamment...

PRICE S’ENTÊTE

Et que dire de Carey Price ? Je n’enlève rien à sa prestation de jeudi contre les Devils. Il a très bien fait.

Par contre, pourquoi s’entête-t-il à ne pas saluer la foule du Centre Bell après les rencontres ? Encore jeudi, il a été le seul joueur du Tricolore à prendre la poudre d’escampette sans remercier les partisans. À l’époque, les grandes équipes n’auraient jamais accepté un tel comportement.

Est-ce une guerre que le gardien du Canadien a déclarée aux partisans qui l’ont hué ? Si c’est le cas, c’est dommage, mais il ne gagnera pas. De grands joueurs du Tricolore ont été hués au fil des ans et ils sont toujours restés respectueux.

Après tout, Price doit réaliser que les 10 M$ qu’il empochera par année à partir de l’an prochain, c’est un peu de la poche des partisans qu’ils vont venir. Au hockey comme dans tous les sports professionnels, c’est la même chose. C’est donnant-donnant.

QUEL LEADERSHIP ?

Quand on regarde le Canadien, on n’a pas le choix de se demander où est le leadership dans cette équipe.

Si, réellement, des joueurs tiennent cette équipe à bout de bras, il est difficile pour nous d’en voir les résultats de l’externe. Si Carey Price est heureux, il le laisse très mal paraître de l’extérieur.

Il semble que tout le monde souhaite retourner à la maison le plus rapidement possible. C’est à se demander s’ils sont heureux de faire partie des étoiles après les matchs à domicile...

Il faudra que quelque chose bouge. Si les leaders ne sont pas prêts à prendre les choses en main, ce sera à la direction de le faire. En ce moment, l’organisation du Canadien, du deuxième étage jusqu’au vestiaire, est trop passive.

RECONSTRUCTION DÉGUISÉE

Je le répète depuis quelque temps, mais je pense que pour fouetter les troupes, le Canadien se doit de faire trembler les colonnes du temple.

Qu’on envoie des vétérans au ballottage et qu’on entame une reconstruction déguisée.

Les Karl Alzner, Tomas Plekanec, Joe Morrow ou Jordie Benn ne font pas partie de la solution à long terme, de toute façon. Qu’on les offre aux autres formations et s’ils ne sont pas réclamés, tant pis, qu’on les garde un peu plus longtemps.

Que ce soit ça ou autre chose, il faut que ça bouge.

- Propos recueillis par Kevin Dubé

Les échos de Bergie

DIFFICILE CONSTAT

Si je m’appelle Trevor Timmins ou que je fais partie de l’équipe de recruteurs du Canadien de Montréal, je ne peux faire autrement que d’être mal à l’aise avec la brigade défensive de l’équipe à l’heure actuelle. Avec Victor Mete qui a été prêté à Équipe Canada Junior, aucun défenseur de l’équipe n’a été repêché par le Canadien. Shea Weber, Jeff Petry, Jordie Benn, Joe Morrow, David Schlemko, Karl Alzner et Jakub Jerabek ont tous été acquis soit par voie de transaction, soit sur le marché des joueurs autonomes. Je n’utiliserais pas le mot humiliant, mais on n’est pas loin de ça...

LES PREDS À SURVEILLER

Quelle équipe de hockey que celle des Predators de Nashville. Quand on regarde leur alignement et qu’en plus, on prend en considération que Ryan Ellis n’a joué aucun match depuis le début de la saison, on ne peut que se dire que les Preds ont tout pour retourner en finale de la Coupe Stanley cette année. Ils ont trois trios qui produisent avec régularité et leur brigade défensive cadre exactement avec le nouveau hockey : ils sont mobiles et efficaces en relance. Pas de doute, c’est une équipe belle à voir jouer. Elle possède l’une des meilleures attaques de la ligue et gagne autant à l’extérieur qu’à la maison. Une finale de la Coupe Stanley entre Nashville et le Lightning de Tampa Bay serait du véritable bonbon pour les amateurs.

LA LNH EN BREF

Les Sénateurs d’Ottawa ont demandé à leurs joueurs possédant des clauses de non-échange de leur soumettre une liste d’équipes avec lesquelles ils ne voudraient pas évoluer. Je serais surpris qu’ils soient échangés néanmoins. Après tout, quand on nomme un sénateur, c’est un poste à vie, non ?

Les Devils du New Jersey sont très impressionnants cette saison. Jeudi, ils ont livré une solide bataille au Canadien malgré l’absence de leur meilleur joueur, Taylor Hall.

Alex Galchenyuk ne semble plaire à aucune autre équipe de la LNH. On continue de tenter de lui trouver des qualités, mais ce n’est un secret pour personne que le CH a tenté de l’échanger et c’est encore probablement le cas.