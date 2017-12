Un roman poignant

Alors qu’il nous a toujours habitués à des romans cocasses, l’écrivain allemand David Safier, qui est descendant de déportés juifs, signe cette fois un livre ­particulièrement poignant.

On a découvert David Safier en 2008 avec Maudit karma, l’un des romans les plus drôles et sympathiques qu’on ait lus au cours de la dernière décennie. Et sans être aussi bons, tous les livres qu’il a écrits par la suite ont toujours combiné humour et situations fantasques. Du moins, jusqu’à 28 jours...

Marché noir

Avec ce roman carrément bouleversant, l’auteur nous transporte directement en 1942 dans le ghetto de Varsovie, où on ne tardera pas à croiser Mira, une jeune Juive de 16 ans qui, depuis la disparition de son père, doit subvenir toute seule aux besoins de sa mère et de sa sœur cadette. Risquant quotidiennement sa vie, elle a ainsi pris l’habitude de s’approvisionner du côté polonais pour revendre sur le marché noir légumes, œufs, beurre ou farine. À l’instar de Daniel, son petit ami, elle est persuadée que les choses vont forcément s’arranger et que bientôt, elle pourra partir avec lui aux États-Unis. Un beau rêve qui ne se concrétisera, hélas, jamais, les Allemands ayant, comme on le sait déjà, commencé à déporter et à exterminer un très grand nombre de Juifs.

Lorsque Mira finira enfin par le comprendre, elle n’aura plus que deux choix : accepter de mourir sous peu ou tenir tête aux nazis en se battant aux côtés des valeureux membres d’Hachomer Hatzaïr, l’organisation de gauche qui, en 1943, orchestrera le soulèvement du ghetto de Varsovie. Pendant près d’un mois, Mira sera donc mieux placée que personne pour raconter toutes les atrocités qui ont suivi cette insurrection et oui, son histoire va longtemps nous hanter.

FRISSONS GARANTIS

Photo courtoisie

Le nouveau thriller de Donato Carrisi­­­ s’ouvre sur une fort mauvaise nouvelle : après trois jours de violents orages, l’une des centrales électriques de Rome a fini par sauter et pour la réparer, toute la ville sera délibérément privée d’électricité pendant 24 heures... malgré l’obscure bulle papale de 1521 stipulant que la capitale italienne ne doit « jamais, jamais, jamais se retrouver dans le noir ».

Le 23 février à 7 h 41, lampes, téléphones, internet, radios, télévisions et systèmes d’alarme cesseront donc complètement de fonctionner, ce qui encouragera évidemment quantité de truands à en profiter. Car en cas de besoin, il n’y aura plus qu’un seul moyen d’attirer l’attention de la police : accrocher un drap blanc sur le volet d’une fenêtre. Un procédé aussi moyenâgeux qu’inefficace, surtout lorsqu’un meurtrier d’une cruauté inédite commencera à frapper dans l’ombre aux quatre coins de la ville.

Contexte apocalyptique

Et c’est dans ce contexte presque apocalyptique qu’on ne tardera pas à retrouver Marcus, le dernier membre de l’ordre sacré des Pénitenciers capable de repousser les ténèbres. Ayant lui-même échappé de justesse à la mort au début du black-out, il aura en effet très vite la brillante idée de coincer ce meurtrier en faisant appel à un tueur en série qui, depuis 23 ans, est enfermé dans le plus sombre couvent du Vatican.

Même s’il nous a rappelé de loin le ­célèbre Silence des agneaux de ­Thomas Harris, ce troisième opus de la série Marcus et Sandra a réussi à nous faire trembler... et à nous faire allumer toutes les lumières de la maison !

4 IDÉES-CADEAUX POUR LES FÊTES

Culturissime

Photo courtoisie Avec ce bouquin, on traverse 4000 ans de culture pour revenir sur ses principaux personnages, courants de pensée et monuments. Au fil des pages, on en apprendra ainsi autant sur Sophocle, Marco Polo, Soliman le Magnifique ou Nelson Mandela que sur le confucianisme, le Parthénon, le catharisme, Borobudur, l’utopisme, la basilique Saint-Pierre, le cubisme ou le musée Guggenheim. Un super cadeau qui promet des heures et des heures de plaisir. La civilisation des odeurs

Photo courtoisie

Un livre qui, si on ne manque pas de flair, plaira surtout à ceux qui aiment à la fois apprendre et être ­surpris. En ­décrivant ­comment le sens de ­l’odorat a tour à tour servi ou été sous-utilisé en Occident, de la Renaissance au 19e siècle, il permet en effet de plonger le nez dans une histoire captivante... qui ne fleure pas toujours la rose !

Où partir quand ?

Photo courtoisie

Quel est le meilleur ­moment de l’année pour se lancer dans un road trip sur la mythique Route 66, pour visiter Rome, pour découvrir l’Islande ou pour aller faire du ski dans les Alpes ? Allié indispensable de tous ceux qui aiment voyager, ce guide grand format précise où et quand il vaut mieux partir selon les mois. Un coup sûr, l’ouvrage étant particulièrement bien fait.

Ce que le mirage doit à l’oasis

Photo courtoisie

En 1955, l’écrivain ­algérien Yasmina Khadra a vu le jour aux portes du ­désert, le ­petit village de ­Kenadsa étant situé dans l’ouest du Sahara. Avec ce livre ­joliment illustré par ­Lassaâd Metoui, un artiste originaire d’une oasis du sud de la Tunisie, l’auteur de Ce que le jour doit à la nuit, de L’attentat ou des Hirondelles de Kaboul, revient ainsi sur ses années de jeunesse pour décrire tout ce que le désert, ses dunes et ses sentiers lui ont toujours inspiré.