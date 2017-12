Une cuvée variée pour 2017

La tradition d’enregistrement des albums de Noël perdure chez les artistes et elle n’est pas près de s’éteindre. Avec les arrangements jazz d’Emilie Claire Barlow, le gospel de Gregory Charles, la pop de Sia ou le folk de Wilfred Lebouthillier, la cuvée 2017 foisonne de disques particulièrement éclectiques.

Mais qu’est-ce qui motive les artistes à entrer en studio chaque mois de juillet pour redonner vie aux plus grands classiques du temps des Fêtes ? Photo courtoisie

Même si la fenêtre de promotion et de ventes pour un album de Noël n’est que de quelques semaines par année, il s’agit d’un investissement à long terme pour les artistes, comme l’indique Byron Mikaloff, guitariste des Lost Fingers. Photo courtoisie

Le groupe a décidé d’investir beaucoup d’argent dans le créneau de Noël. Après avoir écoulé plus de 10 000 exemplaires de leur premier album de Noël l’an passé, ils récidivent avec un second opus, Coconut Christmas.

Un album de Noël, « c’est très cher comme produit », dit celui dont le groupe a ouvert le portefeuille pour une séance photo sur les dunes de sable blanc au Nouveau-Mexique, en plus d’engager un réalisateur (John Jorgenson, qui a travaillé avec Elton John, Johnny Cash et Pavarotti) et des musiciens de renommée internationale.

Une source de revenus

L’avantage, explique Byron Mikaloff, c’est que non seulement les albums de Noël reviennent chaque année, mais d’en avoir deux leur permet de monter un spectacle complet de Noël, et ainsi d’ajouter une vingtaine de spectacles par année à leur calendrier, et donc d’occuper tout leur mois de décembre.

« Pour nous, Noël va devenir comme une période estivale, ça va être aussi occupé. C’est ce qu’on souhaitait », confie-t-il.

La plupart des grands classiques de Noël sont également des chansons qui sont libres de droit, c’est donc l’interprète – plutôt que l’auteur – qui touche les redevances. Photo courtoisie, Pierre Manning

Une bonne chanson de Noël qui se retrouve à la radio dans le temps des Fêtes peut être payante pour un artiste, explique l’animateur et chroniqueur musical Mike Gauthier. « Ce sont des revenus qui peuvent être assez intéressants », dit-il.

Le succès de Mario Pelcha

Malgré l’investissement qui peut être rentable sur quelques années, la part des ventes d’albums de Noël n’a cessé de dégringoler au Québec depuis 2010. Elle est passée de 11,6 % à 2,8 % en 2015, selon les dernières données disponibles fournies par l’Observatoire de la culture et des communications.

« C’est de plus en plus dur de vendre des albums de Noël, avec l’écoute en continu et les playlists qui sont en ligne », explique Mike Gauthier.

Les dernières années n’ont pas été tellement fastes, mais 2017 risque d’être meilleure, estime Luc Duchaine, directeur vente et marketing chez Distribution Select. « Il y a au moins un album par année qui sort du lot », dit-il. Photo courtoisie

Cette année, l’album qui se démarque est sans contredit Noël Ensemble, de Mario Pelchat et les prêtres, un retour aux classiques religieux qui contribuera sans doute à faire augmenter les statistiques pour 2017. Un disque d’or leur a été remis cette semaine pour 40 000 exemplaires vendus.

« Il faut savoir qu’auprès des consommateurs de musique québécoise, Mario Pelchat a la confiance, parce qu’il sort des albums qui marchent chaque fois. Les gens savent que ce n’est pas n’importe quoi, il y a une recherche et il ne déçoit pas beaucoup de monde », explique Mike Gauthier au sujet de ce succès.

Percer avec une chanson originale

Concernant les artistes qui composent de nouvelles chansons de Noël, il est toujours aussi difficile de tailler sa place parmi tous les grands classiques bien ancrés dans nos traditions.