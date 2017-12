Vacances tout-inclus dans le sud

Avec un nombre grandissant d’hôtels qui offrent des forfaits sur mesure, la Floride est en passe de devenir une destination clé pour le voyageur en quête d’un séjour zéro stress, plages de rêve et activités hors de l’ordinaire comprises ! Ces dernières années, des établissements hôteliers de Floride ont adopté le modèle du tout-inclus des Caraïbes, jusqu’à le surpasser. Voici trois adresses qui proposent des installations dernier cri, du golf dans des paysages enchanteurs et des plages secrètes.

Club Med Sandpiper Bay

Photo courtoisie Académie de tennis

Vingt et une surfaces dures ou en terre battue, conseils d’ex-entraîneurs d’André Agassi et de Pete Sampras et leçons conçues pour les enfants : le Club Med Sandpiper Bay, au nord de Palm Beach, peut transformer l’arbitre de salon en champion de tennis ! Avec une zone de repas réservée aux tout-petits, trois piscines, une école de cirque et une rampe de skate, le complexe de 337 suites a aussi été pensé pour les familles. Entre deux activités, on se prélasse sur les berges de la rivière Sainte-Lucie, qui s’ouvre sur l’Atlantique. Photo courtoisie

4500 Pine Valley Street, Port St Lucie, FL 34952 / clubmed.ca

Naples Grande Beach Resort Photo courtoisie Plage cachée On dit qu’il se boirait plus de bulles au Naples Grande Beach Resort que dans les palaces de Miami Beach. Si cet hôtel de prestige est réputé pour son 5 à 7, nous, on aime les grands balcons avec vue sur le golfe du Mexique et le long trottoir en bois qui donne sur une plage secrète. Pendant qu’on prend un bain de soleil à la piscine, l’amateur de golf se mesure au 18 trous, inspiré des parcours de la PGA, et les petits explorent la mangrove ou s’amusent dans la glissade d’eau. Photo courtoisie 475 Seagate Drive, Naples, FL 34103 / naplesgrande.com Omni Amelia Island Plantation Resort Photo courtoisie Sanctuaire écolo Malgré un site imposant qui occupe 5,5 km2 (la taille du centre-ville de Londres !), l’Omni Amelia Plantation Resort se fond au paysage d’Amelia Island, l’île du nord de la Floride reconnue pour ses cottages victoriens et ses marais salants. En plus, l’hôtel prône les gestes verts, notamment l’installation de ruches – dont le miel est ajouté aux recettes des restaurants de l’hôtel ou vendu en pot – et l’obtention de la certification Audubon International pour ses trois golfs écolos. Avec 6 km de plage, des sentiers boisés, des jeux d’eau, des kayaks et des planches à pagaie, impossible de s’ennuyer ! Photo courtoisie 39 Beach Lagoon Road, Amelia Island, FL 32034 / omnihotels.com

Bon à savoir

Un forfait sur mesure dans un resort varie selon la région de 280 $ US à 480 $ US par jour en occupation double. Une semaine tout-inclus au Club Med Sandpiper Bay, vol de Montréal et transferts compris, se détaille à partir de 1643 $ par personne (adhésion au Club Med en sus).

