3,5 millions de visites sur la promenade Samuel-De Champlain

Neuf ans après son inauguration, la promenade Samuel-De Champlain est plus populaire que jamais. Le record de fréquentation a été battu en 2017 avec 3,5 millions de visites.

Le succès indéniable de la promenade se confirme à nouveau dans une étude d’achalandage réalisée par la firme Léger pour le compte de la Commission de la capitale nationale du Québec, propriétaire et gestionnaire de la promenade.

Près de 350 000 usagers différents ont fréquenté le parc urbain qui longe le boulevard Champlain et le fleuve Saint-Laurent en 2017, conclut l’étude. Avec une moyenne de 10,2 visites par usager, « cela correspond à plus de 3,5 millions de visites », déduit la firme de sondage qui a mené 600 entrevues sur le site au mois d’août en plus de sonder 1000 résidents de Québec sur le web.

Des études identiques, menées en 2013 et en 2015, ont permis de mesurer une hausse de fréquentation de 11 % depuis deux ans.

Taux de satisfaction de... 100 %

Le principal legs du gouvernement du Québec à sa capitale, lors du 400e anniversaire de Québec en 2008, obtient à nouveau un taux de satisfaction qui frôle la perfection. Pas moins de 91 % des visiteurs se sont dits « très satisfaits » des aménagements alors que 9 % se sont dits « assez satisfaits », pour un degré d’appréciation combiné de 100 %.

La proportion de touristes représente 14 % contre 86 % d’utilisateurs locaux. « Par cet équipement majeur digne des plus grandes capitales du monde, le gouvernement souhaitait redonner le fleuve aux Québécois. Neuf ans plus tard, ce sondage démontre la forte appréciation de la population envers ce lieu aujourd’hui emblématique, et nous en sommes très fiers », a exprimé le ministre responsable de la région de Québec, Sébastien Proulx.