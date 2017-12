Antoine Marin réfléchit à son avenir

Antoine Marin souhaite prendre sa décision dans les prochains jours, bien qu’il ne doive faire ses débuts universitaires qu’en septembre.

Joueur de ligne offensive par excellence de la section Nord-Est en Division 3, le bloqueur des Pionniers de Rimouski a suscité beaucoup d’intérêt. « J’ai visité Montréal deux fois et Laval une fois, a raconté Marin. J’avais aussi de l’intérêt pour Sherbrooke, mais j’ai éliminé McGill, Concordia et Bishop’s, ainsi que les équipes de l’Ouest qui m’ont approché. Je veux rester au Québec et étudier en français. »

« J’aimerais prendre ma décision avant 2018, de poursuivre celui qui a été élu dans l’équipe d’étoiles de sa division en 2014, 2015 et 2016. L’école est ma priorité, avant le football. J’ai étudié en techniques policières à Rimouski et je recherche un domaine connexe à l’université. Je souhaite faire trois certificats. »

Ami de brennan

Le gaillard de 6 pi 6 po et 270 lb a développé une bonne relation, au fil des ans, avec l’entraîneur de la ligne offensive du Rouge et Or Carl Brennan. « Je m’entends bien avec Carl, a-t-il indiqué. Il est venu à notre camp de printemps à quelques reprises, j’ai participé à la clinique s’adressant aux joueurs de ligne offensive du Rouge et Or il y a deux ans et j’ai aussi pris part à l’événement de Laurent Duvernay-Tardif à McGill, où Carl était aussi présent. »

« J’ai vraiment aimé ma visite à Laval [le 13 décembre], de poursuivre Marin. Les entraîneurs sont professionnels et les infrastructures de premier plan. Le temps de jeu ne pèsera pas dans la balance. À l’université, tous les joueurs sont bons et je devrai me battre. Il y a une équipe en avance, mais je préfère ne pas [la nommer]. Le Rouge et Or me voit comme bloqueur. »

Quelles sont les forces de Marin ? « Je suis très athlétique et j’ai un bon jeu de pieds», a-t-il souligné.