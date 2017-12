Belle découverte à partager

Il y a quelques mois, ma mère me demandait s’il y avait sur le marché un gadget qu’on pourrait utiliser comme sécurité sur une cuisinière; un genre de minuterie en fait qui arrêterait un ou des ronds de poêle que quelqu’un aurait malencontreusement laissés ouverts. J’ai fait une recherche rapide, et à ma grande surprise, j’ai découvert que ça existait et que c’était même une invention québécoise.

Ce qui m’importe maintenant c’est de faire connaître ce si intéressant et surtout si pratique dispositif qui, selon moi, pourrait rendre service à bien du monde, et surtout les sécuriser. En pièce jointe, voici une petite vidéo maison pour présenter le produit en question et donner envie de diffuser la bonne nouvelle.

Daniel Moreau

Quand on pense au danger que peut représenter une casserole oubliée sur une cuisinière en fonctionnement, force est d’admettre qu’il s’agit d’un gadget ingénieux et fort utile pour toute personne le moindrement distraite. À défaut de pouvoir diffuser votre vidéo, voici les informations sur le produit de manière à sensibiliser les gens sur son existence et sur la façon de l’apprivoiser. L’entreprise qui l’a inventé (il existe d’ailleurs plus d’un modèle) s’appelle « Protection EM Inc » et sur Internet on peut facilement trouver le détail de sa conception et la manière de l’installer. L’adresse du site est :www,safecook.ca. L’adresse courriel de la société: info@safecook.ca et le numéro de téléphone: (418) 386-5800.