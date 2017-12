Couillard a plein de projets pour 2018

À moins d’un an des prochaines élections provinciales, le premier ministre du Québec Philippe Couillard a dressé lundi son bilan pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean devant les membres du Cercle de presse.

Philippe Couillard a tracé les grandes lignes de ce qui composera son programme pour la prochaine campagne électorale. Il a affirmé ne pas vouloir se faire élire en 2018 sur son bilan, mais sur ce qu’il proposera pour augmenter la qualité de vie des citoyens

« [Même si] je défie quiconque de trouver un meilleur bilan, dans la région ou au plan national, je vais arriver [en 2018] avec des projets », a dit M. Couillard devant la presse. Les surplus budgétaires permettront à son gouvernement de faire de nombreuses annonces dans les prochains mois.

UBISOFT

La meilleure nouvelle de 2017 selon le premier ministre est l’installation prochaine d’Ubisoft à Saguenay. La création de ces emplois en jeux vidéo permettra de garder des jeunes en région, a indiqué M. Couillard.

« On parle de 125 emplois à Saguenay, c’est majeur pour une économie. [...] C’est l’emblème de ce que la région doit devenir. On n’abandonne pas nos secteurs traditionnels, mais on cherche à se diversifier. »

CENTRE GEORGES-VÉZINA

En ce qui a trait à la modernisation du Centre Georges-Vézina demandée par le commissaire de la LHJMQ, Philippe Couillard confirme en avoir parlé avec la mairesse de Saguenay, Josée Néron, pour avoir l’heure juste sur ses intentions.

« Ce que je crois décoder, c’est qu’il y a beaucoup plus d’ambition, actuellement à la Ville de Saguenay, que d’uniquement faire la réfection du toit », a précisé le premier ministre.

Selon lui, plusieurs programmes d’infrastructures provinciaux et fédéraux peuvent financer un tel projet. Philippe Couillard s’attend à recevoir des nouvelles de la mairesse au plus tard ce printemps.

PROMOTION SAGUENAY

Appelé à réagir sur les différents scandales municipaux déterrés depuis la victoire de Josée Néron, Philippe Couillard n’a pas voulu trop s’avancer sur les conditions généreuses offertes aux alliés de Jean Tremblay. « C’est des contrats qui ont été signés légalement, ils sont questionnables, mais ils sont légaux », a affirmé M. Couillard qui dit avoir eu des bonnes relations avec l’ancien maire de Saguenay.

Le premier ministre a préféré laisser les vérificateurs du ministère des Affaires municipales faire leur travail à Promotion Saguenay. « Je n’ai pas d’information et je ne devrais pas en avoir non plus. »

RIO TINTO

Le premier ministre a commenté pour la première fois l’annonce de Rio Tinto de construire 16 nouvelles cuves dans son usine AP-60 d’Arvida. Il s’est aussi prononcé sur ses entretiens avec l’entreprise sur la possibilité de prolonger la durée de vie des cuves précuites qui doivent être fermées en 2020.

« Je suis très satisfait de ces conversations-là. C’est la première fois depuis que je côtoie l’entreprise où il y a des nouveautés dans le discours. » Philippe Couillard cite la vision un peu plus optimiste sur les conditions du marché de l’aluminium de Rio Tinto pour espérer la poursuite des grands projets.

ANNONCE

Le premier ministre sera à la Chocolaterie des Pères Trapistes de Dolbeau-Mistassini ce matin pour faire une annonce en matière de développement économique. Celle-ci découle de la formation d’un groupe tactique, dont la mission était de mobiliser les intervenants de la région pour faire émerger de nouveaux projets.

