La crise des opioïdes s’aggrave au Canada

OTTAWA | La mise à jour des données sur les décès liés aux opioïdes, qui a été publiée lundi par l'Agence de la santé publique du Canada, démontre que la crise continue de s'aggraver au pays malgré les efforts déployés pour tenter de l'endiguer.

Les données provenant de 10 provinces et territoires indiquent qu'au moins 1460 personnes sont décédées d’une surdose d'opioïdes pendant le premier semestre de 2017.

L'Agence de la santé publique du Canada prévoit que le nombre de décès attribuables aux opioïdes en 2017 sera plus élevé qu'en 2016. Si les tendances se maintiennent, ce nombre pourrait dépasser 4000.

Certaines régions canadiennes sont touchées plus durement que les autres par cette crise. Les provinces de l'Ouest et les territoires continuent de déclarer des taux de mortalité plus élevés.

La mise à jour des données a également démontré que le fentanyl constitue un problème de plus en plus important. De janvier à juin 2017, le fentanyl et ses analogues ont été mis en cause dans 74 % des décès apparemment liés aux opioïdes, comparativement à 53 % en 2016.

Les provinces, les territoires et le gouvernement fédéral collaborent à la collecte de données sur la mortalité liée aux opioïdes depuis décembre 2016. Ils travaillent également de pair au sein du Comité consultatif spécial sur l'épidémie de surdoses d'opioïdes afin d’endiguer la crise qui secoue le pays.