Les Élans se maintiennent, les Condors chutent

Les Élans de Garneau conservent leur place en Division 1 alors que les Condors de Beauce-Appalaches sont rétrogradés en Division 3.

Le RSEQ a dévoilé la décision de son comité de révision, lundi. Les Nordiques de Lionel-Groulx sont par la même occasion promus en Division 1 alors que les Nomades de Montmorency sont rétrogradés en Division 2. Les Filons de Thetford Mines demeurent en Division 2.

Au cours d’un cycle de deux ans, les équipes doivent gagner plus de 25 pour cent de leurs parties sinon elles doivent se présenter devant le comité de révision pour plaider leur dossier.

« Nous sommes heureux de la décision du RSEQ, mais nous avions bon espoir de demeurer en Division 1, a souligné le responsable des sports Éric Lavigne. Nous étions convaincus que nous avions les outils et les arguments pour éviter la rétrogradation. Les deux dernières saisons ont été une erreur de parcours. »

Lavigne est content que le dossier soit réglé. « En raison de l’attente, nous avions une crainte de perdre des joueurs dans le recrutement, mais ce ne fut pas le cas même si un entraîneur de la région de Québec a tenté de semer le doute en affichant l’article du Journal dans son bureau pour les visites des recrues. De bonnes recrues se sont engagées et d’autres vont le faire. Les jeunes n’ont pas été ébranlés et leur réponse a été super positive. Nos nouvelles installations (un investissement de 9 millions au centre sportif) qui sont supérieures à certaines équipes universitaires nous aident. »

Les Condors en appel ?

Les Condors envisagent la possibilité de porter la décision du RSEQ en appel. Ils ont 72 heures pour le faire. « Nous sommes extrêmement déçus de la décision du RSEQ, a mentionné le responsable des sports Guillaume Blouin. Nous sommes tous assommés par cette décision. »

Les arguments du comité sont que la « structure verticale de la Beauce ne contient aucune équipe en ligue provinciale et que plusieurs formations évoluent dans des ligues à huit joueurs. Ces éléments soulèvent un doute quant à votre capacité à recruter régionalement des joueurs qui auront un impact significatif sur les performances de l’équipe dans la division actuelle. »

Blouin réfute ces arguments. « L’an dernier, nous avons recruté deux joueurs des programmes régionaux de la Beauce qui ont percé l’alignement de l’équipe du Québec. On prétend que notre bassin régional n’est pas assez fort alors que Thetford Mines ne compte qu’une équipe scolaire et a pu demeurer en Division 2 même s’ils ne respectaient pas le critère du 25 pour cent. Nous avions seulement 10 finissants en 2017 et on savait qu’il s’agirait d’une année difficile. Avec le retour de 44 joueurs, nous aurons une équipe à maturité en 2018. »