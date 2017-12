Les morts suspectes de Barry Sherman et de sa femme sèment l’incompréhension

Fondateur d’une grande entreprise pharmaceutique, 15e fortune du pays et généreux philanthrope... Les morts suspectes de Barry Sherman et de sa femme Honey à Toronto la semaine dernière sèment l’incompréhension dans la famille.

Le milliardaire de 75 ans et son épouse de 70 ans ont été retrouvés étranglés dans le sous-sol de leur demeure vendredi.

La police avait d’abord indiqué qu’elle ne recherchait « aucun suspect » dans cette affaire et qu’elle privilégiait la thèse d’un meurtre suivi d’un suicide, ont rapporté des médias locaux.

Les enfants du milliardaire ont rapidement fustigé cette théorie au cours du week-end.

« Nous sommes choqués » par « une théorie que ni leur famille, ni leurs amis, ni leurs collègues ne croient », ont-ils déclaré.

Ils réclament une enquête « approfondie » pour faire la lumière sur « ces décès tragiques ».

Or, cinq j​ours après la découverte des corps, le mystère demeure entier et la police dévoile les informations au compte-gouttes.

Mystère

Selon des médias torontois, c’est l’agent immobilier du couple, chargé depuis un mois de la vente de leur maison de près de 7 millions de dollars, qui a fait la macabre découverte.

Les deux corps étaient pendus à une balustrade entourant la piscine intérieure, a précisé Global News, citant une source policière.

Aucune trace d’effraction n’a été constatée sur les lieux et aucune note pouvant expliquer ce qui s’est passé n’a été trouvée.

Les autopsies pratiquées ont révélé que les époux étaient morts par strangulation, a indiqué la police dimanche dans un court communiqué.

L’affaire a depuis été transférée au service des homicides et est considérée comme « suspecte », selon les autorités. Aucune hypothèse n’est donc écartée par les enquêteurs.

M. Sherman avait fondé la pharmaceutique Apotex en 1974 avec seulement deux employés. Le producteur de médicaments génériques est aujourd’hui l’un des plus importants dans le monde.

Sa fortune est estimée à 5 milliards de dollars d’après le magazine Canadian Business.

La mort du couple, bien connu pour ses œuvres philanthropiques, a causé une onde de choc autant chez les proches que dans la communauté.

« Nos parents partageaient un enthousiasme pour la vie et un engagement envers leur famille et leur communauté », ont indiqué les enfants des Sherman dans leur communiqué.

Leur mémoire a aussi été saluée par les plus hauts responsables politiques, par les organismes qui bénéficiaient de leurs dons ainsi que par la communauté juive.

La direction d’Apotex a rendu hommage à son fondateur ainsi qu’à son épouse qui, à travers leur fondation, ont fait des dons de « plus de 50 millions de dollars au cours des 10 dernières années », principalement destinés aux universités.

Quelques litiges

Au fil des années, M. Sherman a été impliqué dans divers litiges avec d’autres grandes entreprises pharmaceutiques qui contestaient la fabrication de versions génériques de leurs produits.

Il avait aussi demandé ces derniers mois à ce qu’une enquête concernant des activités de financement auxquelles il avait participé au profit du Parti libéral du Canada soit abandonnée.

M. Sherman avait été poursuivi par des cousins qui soutenaient qu’il leur devait 20 % d’Apotex, a rapporté le quotidien canadien The Globe and Mail.

En septembre, la Cour supérieure de l’Ontario avait donné raison au milliardaire, mais l’autre partie a déposé un avis d’appel.

– Avec Benoît Philie, The Globe and Mail, Global News et l’Agence France-Presse