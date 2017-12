OMG! Le dessert de nos rêves les plus fous existe enfin

En collaboration avec

On dit que tous les goûts sont dans la nature, mais quand vient le temps de discuter dessert, il y a deux vérités absolues.

Un morceau de gâteau, c’est de loin meilleur qu’une pointe de tarte. La crème glacée, c’est délicieux, mais la gelato, c’est encore mieux.

Maintenant qu’on a réglé ces questions existentielles une fois pour toutes, imaginons un monde parfait.

Un véritable paradis terrestre où les fêtes et les repas entre amis se terminent avec un sublime MORCEAU DE GÂTEAU AU GELATO!

Alléluiaaaaaa!!!

Eh bien, chers amis, le rêve est devenu réalité. Les grands artisans du dessert de chez Chocolato ont exaucé nos souhaits avec quatre nouveaux Gâteaux au gelato.

Connaissant la qualité supérieure de leurs produits depuis qu’ils ont littéralement changé la game du chocolat dans la région, la barre était haute. Et comme vous pouvez voir, le dessert, ça me tient à cœur.

Après avoir pu tester les quatre concoctions chocolatées, je confirme que les experts de la décadence gustative de chez Chocolato ont trouvé le juste équilibre entre texture et saveur.

J’ai eu le coup de foudre pour le Biscuits et crème (j’y rêve encore depuis), mais le Chocolat au lait, le Choco-noisettes et framboises et le Chocolat noir sont tous délectables.

Chocolato

Puisque je ne fais pas les choses à moitié en matière de régal, j’ai ajouté un peu de leur coulis de fondue au chocolat parce que... parce que ça me tentait, bon! Mon verdict : OMG!

On peut affirmer que la vieille bûche de Noël vient de perdre sa place à table lors de nos repas du temps des fêtes. En fait, Chocolato nous présente un produit parfait pour toutes les occasions.

Au final, je n’ai qu’une seule petite déception, les gâteaux ne sont offerts qu'en succursale avec pignon sur rue.

Je ne pourrai donc pas subitement succomber à mon envie de «gelagâto» si je passe devant un de leurs kiosques de centre d’achats. Mais bon, les 20 choix de trempage et 9 saveurs de gelato sauront me faire patienter!

Je me réjouis aussi en sachant qu’on n’a qu’à se présenter en resto-boutique pour s’en procurer un... deux, trois ou quatre. Nul besoin de précommander.

Si vous n’êtes toujours pas convaincus, joignez-les sur Facebook, Instagram et leur site web.