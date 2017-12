Petit texte adressé à un ami, qui pourrait en aider d’autres

À chaque être son histoire, son livre de vie, son parcours. À chaque être son bateau qui vogue chaque jour sur des eaux tantôt paisibles, tantôt agitées et troubles. Jour après jour, larguant les amarres, jetant l’ancre, revenant à la nuit, fatigué. Jusqu’au jour où le bateau épuisé, prenant l’eau, rentre définitivement au port.

Voici l’heure d’écrire les nouvelles pages du livre de sa vie. D’inventer, page après page, les précieux instants présents, minute après minute, heure après heure, jusqu’au dernier souffle, l’âme en paix. Devant soi les arbres, les fleurs, la lune, le soleil, le vent à goûter pas à pas dans un endroit sécuritaire et dans l’instant présent. Devoir apprendre à laisser les lourds souvenirs du passé derrière soi, puisque nul ne peut, de l’histoire, changer le cours, sinon il y a risque de s’enliser dans les pages souffrantes et piégeantes comme les sables mouvants.

Ne laisser place qu’à l’instant présent régénère notre esprit, notre vie, comme une marche dans la forêt, le rire d’un enfant, la contemplation de la nature, la chaleur d’une amitié sincère. Goûter, méditer de petites phrases réconfortantes, les faire siennes. Adoucissantes pour le cœur, elles procurent aussi la paix de l’âme.

Je terminerai avec une pensée du poète Rodolphe Duguay écrite dans les années soixante : « La vie est un jardin de roses. Pour les cueillir, il faut que les doigts sûrs se posent sur la tige des fleurs, calmement, dans la paix. Les épines pourraient blesser les doigts distraits. »

Henriette Yergeau

Il ressort de votre texte des vérités à se rappeler quotidiennement pour mieux profiter de la vie. D’abord l’importance de vivre l’instant présent dans toute sa plénitude. Ne pas en perdre une minute pour ne pas en avoir le regret. Et pour ça, il faut laisser au passé ce qui lui appartient, car nul ne peut changer ce qui est terminé à jamais. L’importance aussi de regarder vers l’avant pour ne rien rater de ce qui va le composer et sur lequel chaque humain a tous les pouvoirs, en particulier celui de le vivre en toute lucidité pour en garder le meilleur souvenir. La phrase de Rodolphe Duguay en donne la pleine mesure avec l’image de la tige du rosier qui en plus de supporter une fleur magnifique présente des épines qu’on doit éviter pour ne pas s’y blesser.