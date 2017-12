Québec 21 ne se mouille pas sur le budget 2018

Une semaine après le dépôt du budget 2018 de la Ville de Québec, les deux élus de Québec 21 sont toujours à court de mots au sujet de son contenu et refusent de dire s’ils vont l’appuyer ou non.

Questionné à nouveau par la presse, lundi, après une semaine complète de séances du comité plénier réservées aux élus pour l’étude détaillée des documents budgétaires, le chef de l’opposition Jean-François Gosselin a indiqué que son opinion n’était pas encore arrêtée.

« On va continuer d’analyser et on va vous faire savoir si on va voter pour ou contre le budget. Avec mon collègue Stevens Mélançon, on continue de travailler là-dessus. Je ne suis pas en train de vous dire si c’est un bon ou un mauvais budget », a-t-il répondu en mêlée de presse.

Le chef de Québec 21 dit avoir apprécié ses échanges avec les hauts fonctionnaires de la Ville qu’il a pu interroger à sa guise la semaine dernière. Il a également encensé leur compétence et dit avoir « appris beaucoup ».

Une dernière séance du comité plénier aura lieu ce matin sur le budget du Réseau de transport de la Capitale. Les élus devraient adopter le budget jeudi matin lors d’une séance extraordinaire.