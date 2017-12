Shea Weber contraint de rentrer à la maison

VANCOUVER | Shea Weber se trouvait à seulement 500 kilomètres au sud de sa ville natale, Sicamous. Après un souper avec quelques coéquipiers du Canadien dans la métropole de la Colombie-Britannique, le défenseur a repris l’avion pour retourner à l’autre extrémité du pays.

Weber ne jouera pas contre les Canucks à Vancouver. Il fera aussi l’impasse pour les visites à Edmonton et à Calgary avant la pause de Nöel. Le CH a choisi de renvoyer son meilleur défenseur à Montréal afin qu’il rencontre les médecins de l’équipe.

On le savait depuis longtemps, Weber cachait une blessure. Au cours des dernières semaines, il a manqué la grande majorité des entraînements de l’équipe et il s’est absenté pour une période de cinq rencontres, du 21 au 30 novembre.

Blessure au pied

Après l’entraînement du CH au Rogers Arena, Claude Julien a levé le voile sur la blessure de Weber.

« Shea continue à avoir des problèmes dans la région du pied, a expliqué l’entraîneur en chef. Il a fait beaucoup de progrès, au point où il était prêt à recommencer. Mais là, ça a empiré. Il faut regarder ça de plus près. La saison est longue et il ne peut pas jouer avec sa blessure toute la saison. On va essayer de gérer ça dans les prochains jours et les prochaines semaines. Il s’agit de la même blessure qui l’avait forcé à s’absenter pour une première fois contre les Stars, à Dallas. »

Julien a reconnu que le costaud défenseur était loin d’être dans une forme optimale depuis son retour au jeu contre les Red Wings de Detroit, le 2 décembre.

« Oui, ça le limitait. Il faisait son possible, mais il fallait l’arrêter. »

Lourde perte

Malgré la perte de son défenseur numéro un, Julien garde espoir.

« Comme équipe, si on joue de la bonne façon, on peut surmonter ces choses-là, a-t-il mentionné. C’est un gros morceau, mais ça fait partie du hockey pendant une saison. Moi, je crois en notre équipe. Quand on joue de la bonne façon, on peut gagner malgré la perte de certains joueurs clés. »

À l’image de leur entraîneur, Carey Price et Jonathan Drouin ont tenu des discours assez positifs dans les circonstances.

« Il n’y a pas de doute que Shea représente une partie importante de notre équipe, a affirmé l’homme masqué. Il est même un immense morceau. Nous devrons rester résilients, nous savions que nous étions pour affronter de l’adversité à plusieurs reprises cette saison. »

« C’est dur, il est notre meilleur défenseur, a renchéri Drouin. Shea est aussi un bon meneur. Quand il n’est pas dans le vestiaire, on ressent son absence. Il a énormément d’expérience. Il a joué pour Équipe Canada et il a porté le « C » à Nashville. C’est un gros morceau autant sur la glace qu’à l’extérieur. Mais nous devrons trouver des solutions à l’interne. Il s’agira d’un défi pour d’autres joueurs. »

En l’absence de Weber, David Schlemko jouera en compagnie de Jordie Benn. Karl Alzner et Jeff Petry resteront ensemble, alors que Joe Morrow et Jakub Jerabek compléteront le portrait à la ligne bleue. À court terme, le CH n’a pas l’intention de rappeler un défenseur du Rocket de Laval.