20 idées cadeaux de dernière minute

Les accessoires de mode et de beauté feront toujours plaisir aux femmes, mais aussi aux hommes qui aiment prendre soin d’eux. C’est en plein le moment d’acheter son parfum ou ses produits de beauté et de maquillage préférés puisque les compagnies offrent des coffrets qui ont plus de valeur que le prix que vous allez payer.

Avec le stress de la vie actuelle, tous les petits soins seront appréciés. Les réserves thermales ont la cote et en plus, vous pouvez acheter les chèques cadeaux en ligne. En région, le Balnea Spa de Bromont est d’une beauté et d’une architecture inégalées. L’attrait de la campagne et les retraites santé se retrouvent au Spa Eastman. Et les spas urbains sont bien servis avec Le STROM de Sherbrooke, de L’Île-des-Sœurs et bientôt Québec. Il y a aussi les haltes santé qui offrent des forfaits massages et soins intéressants comme le spa holistique espace Nomad, sur Saint-Laurent, à Montréal.