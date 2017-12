HUDON, Daniel



À l'I.U.C.P.Q., 12 décembre 2017 à l'âge de 59 ans, est décédé monsieur Daniel Hudon, époux de madame Johanne Allard et fils de monsieur Claude Hudon et de madame Micheline Vermette. Il demeurait à Québec.de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Johanne Allard ; son fils David ; sa fille Sarah (Marc-André Gauvin) ; ses parents : Claude Hudon et Micheline Vermette; sa sœur et ses frères: Guylaine (Mario Renaud), Christian (France Turgeon) et Martin (Chantal Ferland) ; ses beaux-parents : feu Jean-Paul Allard et feu Cécile Précourt ; ses beaux-frères et belles-sœurs : Réjean Allard (Coralie Henry), France Allard (Eric Collery), Denis Allard (Marie-Paule Otis), Guylaine Allard (Marcel Goulet), feu Marie-Claude Allard, Yves Allard (Linda Rhéaume) et Michel Allard (Nancy Lavigne) ; ses filleuls : Bruno Renaud (Marie-Christine Lesage-Gagnon) et Alexandre Allard ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'I.U.C.P.Q. pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3 , Tel :418-683-8666,www.cancer.ca