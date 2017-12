Benoît Groulx quitte les Redmen de McGill

Benoît Groulx ne sera pas de retour comme coordonnateur offensif des Redmen de McGill.

«Ronald (Hilaire) m’a offert de me signer pour une autre saison, mais j’ai décidé de ne pas revenir, a expliqué Groulx qui avait été embauché par les Redmen en mars 2015 au même moment où Hilaire était confirmé dans ses fonctions d’entraîneur-chef. Ce ne fut pas une décision facile et j’étais rendu là. Ma priorité est de prendre soin de ma petite famille. Je serai papa pour la deuxième fois en avril et je veux être présent pour ma blonde et mes enfants.»

«Coacher au niveau universitaire avec des enfants n’est pas une tâche facile, de poursuivre Groulx qui a occupé un poste identique avec les Gaiters de Bishop’s de 2010 à 2012. Je veux me réorienter vers le football scolaire. Le football sera toujours ma passion. J’ai fait des démarches auprès de certaines écoles et je ne suis pas inquiet de me trouver un emploi.»

Même s’il refuse d’entrer dans les détails, Groulx convient que sa tâche aurait été différente en 2018, mais assure que son départ n’a rien à voir avec les changements que Hilaire voulait apporter. «Nous avons connu une année difficile et je n’étais pas nécessairement surpris, a-t-il confié. Le coaching au niveau universitaire est un monde difficile.»

Lessard en relève

D’après les informations recueillies, Hilaire a proposé à Groulx de partager le travail de coordonnateur offensif avec David Lessard qui veillait sur la ligne offensive la saison dernière.

«Ma relation avec David a toujours été excellente, a assuré l’ancien quart-arrière étoile du Rouge et Or de l’Université Laval qui a remporté le trophée Hec Crighton décerné au joueur par excellence au pays en 2008. J’ai adoré travailler avec David et j’ai un grand respect pour lui. Le changement de tâche n’est aucunement relié à ma décision de quitter.»

Entraîneur-chef du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke de 2012 à 2016 et associé aux Renards depuis 2007, Lessard s’était joint aux Redmen l’an dernier quand son contrat n’a pas été renouvellé en Estrie.

Gradué de McGill en psychologie, il prendra la relève de Groulx comme coordonnateur offensif, poste qu’il a occupé avec le Vert & Or de 2007 à 2011.

Turcotte-Létourneau remercié

De son côté, Olivier Turcotte-Létourneau a été remercié par les Redmen. L’ancien demi de coin étoile du Rouge et Or était responsable de la ligne tertiaire et était coordonnateur défensif adjoint.

Selon ce qu’on a pu apprendre, Hilaire a contacté Fabrice Raymond pour sonder son intérêt, mais ce dernier a préféré accepter l’offre des Gaiters de Bishop’s comme coordonnateur défensif. Raymond a été remercié par les Carabins de l’Université de Montréal au terme de la dernière saison.