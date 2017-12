Commission scolaire des Rives-du-Saguenay: des élus victimes de menace et d'intimidation

SAGUENAY – La crise à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay ne touche pas seulement les administrateurs. TVA Nouvelles a appris que des commissaires feraient l'objet de menace et d'intimidation.

L'un d'eux a reçu une lettre de menaces au cours des derniers jours. Le document, écrit tout en rouge, aurait été envoyé par la poste, de façon anonyme, directement à la résidence du commissaire, qui préfère ne pas être identifié.

Selon des informations de TVA, la lettre aurait pour but de faire taire l'élu.

Le commissaire visé a refusé de commenter l'événement. Il affirme ne pas vouloir rajouter d'huile sur le feu dans un contexte déjà difficile à la commission scolaire. Il estime que l'organisation a été suffisamment écorchée jusqu'à présent. C'est aussi la raison pour laquelle il a décidé de ne pas porter plainte à la police.

Plainte au commissaire à l'éthique

Une autre commissaire se dit victime d'intimidation autour de la table du conseil.

Sonia Desgagnés vient de déposer une plainte au commissaire à l'éthique contre une autre élue.

Mme Desgagnés allègue qu'on aurait tenté de l'empêcher de poser des questions. «Intimidation, m'empêcher de parler. M'enlever mon droit de parole. Veux-tu te taire?» a expliqué la commissaire.

L'événement se serait déroulé alors qu'elle aurait voulu en savoir davantage sur un rapport.

Mme Desgagnés dénonce aussi le climat de division qui s'est installé entre élus. «On nous manque de respect. Moi, je ne me sens plus respectée présentement. Depuis le mois d'avril, je ne me sens plus respectée à la commission scolaire.»

Le commissaire à l'éthique au dossier, Me Pierre Laurin, a confirmé que la plainte est actuellement en cours d'enquête.