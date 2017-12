Dans la garde-robe de... Mahée Paiement

Il y a peu de différence entre l’univers de Mahée Paiement et celui de la boutique Mahée du Quartier DIX30. La nouvelle venue du centre commercial est en quelque sorte une copie du walk-in de la femme d’affaires. L’ambiance feutrée, la décoration glamour et le mobilier contemporain servent d’écrin aux pièces choisies qui ornent les présentoirs.

« Je voulais que la boutique soit à l’image de ma déco, car j’y présente ma collection de sacs à main et mes coups de cœur de différentes marques. Ma boutique, c’est moi. Je devais être conséquente », précise Mahée. Elle a poussé l’idée jusqu’à décorer les étagères du commerce de quelques-uns des ouvrages de son impressionnante collection de livres portant sur la mode, la beauté, les accessoires et les stars.

Dans sa garde-robe, on retrouve plusieurs des vêtements qui sont vendus en boutique, car elle porte ce qu’elle vend. « Ma philosophie de vie et d’entreprise est la suivante : le haut de gamme accessible. J’aime les pièces bien coupées, taillées dans de belles matières. La qualité n’est pas toujours une question de prix. C’est d’ailleurs ce qui m’a plu dans la collection de Kendall & Kylie. Elle est composée de créations plus tendance, mais aussi des classiques avec des détails originaux. Les articles valent leur prix et il y en a pour tous les âges. Il arrive que mère et fille trouvent chacune une pièce dans la collection », relate Mahée.

Elle a composé une série de looks avec des nouveautés puisées dans ses collections qu’elle a coordonnées à ses intemporels, dont ce pantalon en jacquard ivoire qu’elle chérit depuis plusieurs années. De belles inspirations de tenues pour les festivités de fin d’année à la fois élégantes et confortables.

« Cette veste Thierry Mugler appartenait à ma mère. C’était son uniforme lorsqu’elle vendait des parfums Mugler chez La Baie. Au lieu de s’en départir, elle me l’a offerte. Elle est devenue ma veste classique. La coupe nette structure la silhouette », précise Mahée. Elle ne tarit pas d’éloges pour son justaucorps à manches longues qu’elle associe à plusieurs bas, « il est super confortable et sexy ».

« Avec mes boucles d’oreilles vertes, je m’amuse à dire que c’est mon interprétation du look d’Angelina Jolie aux Oscars 2009. Elles donnent de l’éclat au teint et elles sont la petite touche glamour de mon look », plaisante la comédienne. Les émeraudes Lorraine Schwartz que portait Angelina­­­ Jolie sont évaluées à 3,2 millions de dollars. Les boucles d’oreilles Mahée se détaillent à 15 $.

Mahée a un faible pour les chaussures et son conjoint, Jean-François Comeau­­­, le sait bien. Elle nous raconte l’histoire de chacune d’entre elles. « Les chaussures en dentelle noire sont celles que je portais pour la controversée campagne pro-allaitement de la Semaine de l’allaitement et que nous avions achetées en vacances. Les sandales rouges sont celles que je me suis offertes pendant ma grossesse, mais que je n’ai pas encore portées. J’attends les partys des Fêtes. Les Louboutin mauves étaient le cadeau de Noël de mon chum l’an passé. Recevoir des chaussures, c’est comme recevoir un parfum ou de la lingerie, c’est très personnel et ça fait très plaisir », confie la femme d’affaires.

« C’est mon look du moment. Je me love dans cette robe-chandail super confortable. Les cuissardes sont hyper tendance. J’adore le mélange de textures », explique Mahée à propos de cette silhouette simple et seyante dans laquelle sa chevelure blonde se découpe du col roulé qui encadre son visage.

4 questions mode à Mahée...

Vous avez mentionné la comédienne Andrée Lachapelle lorsque nous parlions de style, pouvez-vous m’en dire plus ?

Andrée Lachapelle est un modèle pour moi. Elle m’inspire depuis que je suis jeune alors que j’ai incarné Fanny dans Bach et Bottine (1986). Elle est d’une grande élégance et pas seulement dans le choix de ses vêtements. Elle a une façon de se déplacer dans l’espace. De plus, elle a un charisme magnétique. Elle a vieilli en beauté, naturellement et avec sérénité. J’aspire à cela. Sur le plan international, mes idoles sont Grace Kelly et Audrey Hepburn. J’ai plusieurs livres dont elles sont le sujet et j’ai aussi des Barbie à leur effigie.

De quelles façons ces femmes vous inspirent-elles ?

Tout comme ma grand-mère et ma mère me l’ont transmis, c’est important de faire un effort. Un peu comme le « c’est dimanche, on se met beau » de l’époque. Ne serait-ce que de s’appliquer un rouge à lèvres ou quelques gouttes de parfum. Cela n’a rien à voir avec l’argent ou le prix des choses, mais bien comment elles sont portées et avec quelle attitude. Je pense entre autres à Carrie Bradshaw (je sais qu’on la mentionne tout le temps !), elle a renforcé mon goût de l’unique et du vintage. J’ai un manteau vintage que j’ai acheté dans une friperie et je l’adore, car je sais qu’il n’y en a pas d’autres ! De plus, quand tu es une personnalité publique, tu ne veux pas décevoir, ni par ton attitude ni par ton look. Avant de quitter la maison, je jette toujours un dernier coup d’œil dans le miroir.

Vous mentionnez souvent le terme coup de cœur, est-ce votre approche du magasinage ?

Oui, des coups de cœur qui deviennent porteurs d’une histoire. Un objet n’est rien avant que tu ne poses les yeux dessus. Je suis entourée de pièces qui ont une histoire, de la veste que ma mère m’a donnée aux chaussures que mon chum m’a offertes, en passant par une robe de gala ou même un parfum. Toutes ces choses prennent vie lorsqu’elles sont choisies et qu’elles ont du vécu.

Quels sont vos indispensables ?