Desserte du RTC : Labeaume veut une contribution financière de l’aéroport

Régis Labeaume a réclamé mardi que l’Aéroport de Québec participe financièrement à la mise en place d’un parcours régulier du Réseau de transport de la Capitale (RTC) qui permettrait de le desservir.

« Il va falloir qu’ils (les responsables de l’aéroport) contribuent. Dans les dernières années, l’aéroport disait que ce n’était pas de ses affaires (ce que) je n’ai pas compris. Il faut que tout le monde fasse son effort », a soutenu le maire de Québec, en impromptu de presse. Ni M. Labeaume ni le président du RTC, Rémy Normand, n’ont cependant voulu chiffrer le montant de la contribution demandée.

Appelé à réagir, Mathieu Claise, directeur des communications de l’aéroport, a soutenu que « nous allons attendre que le maire de Québec nous partage sa vision du RTC pour desservir l’aéroport. À la suite de cela, nous allons travailler, comme toujours, à trouver des solutions ».

Lors des comités pléniers consacrés au budget 2018 du RTC, Alain Mercier, directeur général du Réseau, a été interrogé sur le fameux parcours numéro 6 qui doit un jour desservir l’aéroport. « On espère annoncer quelque chose de plus concret dans les mois à venir. On a montré notre volonté d’aller à l’aéroport et on est en discussions avec eux autres. Ils sont prêts à nous recevoir, a-t-il fait savoir. Ça va être 2018 ou 2019. On va vous revenir bientôt. »

M. Normand a ajouté que pour le RTC « l’aéroport, c’est oui. Mais à une seule condition : que ce soit un parcours intégré dans le réseau » et non pas par l’intermédiaire d’une navette comme cela a été envisagé dans le passé. Selon lui, les discussions actuelles avec l’aéroport portent essentiellement sur la façon avec laquelle le RTC « va opérer sur les terrains de l’aéroport ».