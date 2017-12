Hausse d’achalandage de 1 % au RTC en 2017

Après trois années de baisse, le Réseau de transport de la Capitale (RTC) renoue avec la croissance du nombre d’utilisateurs dans ses autobus. Les déplacements devraient augmenter de 1 % en 2017, apprend-on dans le budget 2018.

Le président du RTC, Rémy Normand, et le directeur général Alain Mercier disent avoir constaté une «tendance» encourageante dans la dernière année, dans la foulée de l’introduction des nouveaux parcours 11, 19, 75, 804 et 807 en 2016 et 2017. Le RTC anticipe 45 363 000 déplacements d’ici la fin de l’année, une hausse d’environ 450 000 déplacements (+1%).

Il s’agit toutefois d’une projection basée sur les ventes de titres entre janvier et novembre et celles des laissez-passer mensuels pour le mois de décembre, qui constituent une base importante. Il faudra attendre le dépôt du rapport annuel en juin prochain pour connaître les résultats réels.

«Vous pouvez prendre le 1 %, c’est bon», a néanmoins insisté Rémy Normand lors d’une présentation effectuée aux journalistes en matinée à l’hôtel de ville, avant de rencontrer les élus municipaux en plénier.

Renverser la tendance

«On ne se pète pas les bretelles avec ça mais en même temps, je vous signale que ça faisait trois ans qu’on avait une certaine stagnation ou une légère baisse et on disait que ce n’était pas significatif alors aujourd’hui, on ne se pétera pas les bretelles pour dire que ça l’est (davantage). Mais on note quand même qu’on est en train d’infléchir cette espèce de tendance au plafonnement», a-t-il commenté.

Le RTC a par ailleurs enregistré une hausse de ses ventes de 4,5 % en 2017. Certains titres, dont les laissez-passer mensuel (+1,7 %) ont été plus populaires que d’autres, ce qui explique la différence avec la hausse d’achalandage totale de 1 %. Une projection de 181 000 déplacements (+0,4 %) additionnels a été inscrite dans les documents budgétaires pour l’année 2018.

Budget en hausse de 2,4 %

Le budget de fonctionnement 2018 du RTC atteindra 219,4 millions $, en hausse de 5,2 millions $ (+2,4 %). Le RTC anticipe notamment une augmentation du prix du carburant en 2018 en raison du renouvellement de ses contrats de couverture de risque. Le RTC planifie également une hausse de 400 000 $ liée au kilométrage additionnel, une somme qui sera compensée par l’économie de carburant générée par les nouveaux autobus hybrides.

La contribution des utilisateurs, qui représentera 31,7 % des revenus totaux du RTC en 2018, atteindra 69,5 M$, une hausse modeste de 1,6 %, la plus faible depuis 20 ans, a-t-on également annoncé. L’agglomération de Québec assumera 54 % de la facture alors que le gouvernement du Québec contribue à hauteur de 10,9 %.

En attendant le réseau structurant...

Au chapitre des investissements, le plan de 303,6 M$ sur trois ans présenté mardi matin contient peu d’éléments qui n’étaient pas déjà connus. Le RTC investira 175 M$ de la somme pour le maintien du patrimoine dont 132,7 M$ pour l’acquisition de 129 véhicules hybrides, incluant 64 midibus, lesquels remplaceront les défunts Écolobus.

«Il n’y a pas de grande nouveauté», a reconnu M. Normand. «On se met au régime présentement, a renchéri le dg Alain Mercier dans sa présentation faite aux élus, en prévision des investissements majeurs qui devront être réalisés pour le futur réseau de transport collectif structurant.

«On est en préparation de ces gros investissements-là. Les modalités sont complexes, les coûts d’admissibilité sont aussi variables. Par exemple, le programme fédéral a des dates limites...On travaille très fort pour que les investissements arrivent au bon moment et au plus bas coût possible pour les contribuables.»